Время: 6 часов

Порции: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма)

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Фото cdn.momsdish

Приготовление:

Подготовьте для выпечки торта круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров.

Орехи измельчите в блендере до средней крошки (чтобы были крупными кусочками) и смешайте с мукой.

Отдельно взбейте белки в мягкую пену. Добавьте сахар и продолжайте взбивать массу до устойчивой пены – 12 минут.

Добавьте в белковую массу орехи с мукой и осторожно перемешайте.

Разделите белковое тесто на три равные части.

Выложите первую в кольцо, разровняйте поверхность и снимите кольцо. Таким же образом сформируйте два следующих белковых коржа.

Выпекайте коржи в духовке при температуре 100 градусов 3 – 4 часа. Важно печь их одновременно, чтобы масса не осела.

Готовые коржи охладите. Лишнее срежьте ножом. Крошку не выбрасывайте: она пригожится для оформления торта.

Для крема смешайте в сотейнике яичные желтки, сахар обычный и ванильный, добавьте воды. Тщательно перемешайте массу. Всыпьте какао и снова перемешайте, чтобы не было комочков.

Отправьте массу на маленький огонь.

Добавьте кусочки шоколада и перемешивайте массу, пока она не начнет закипать. Сразу снимите ее с плиты и, накрыв пищевой пленкой в контакт, оставьте остывать при комнатной температуре.

Мягкое сливочное масло взбейте миксером. Добавляйте в него по 1 столовой ложке заваренную шоколадную массу, продолжая взбивать.

Разделите крем на две части (для удобства) и наполните им кондитерский мешок.

Сформируйте торт. Выложите первый корж, покройте его из кондитерского мешка кремом. Снова корж, крем, корж.

Оставшимся кремом смажьте верх и бока торта.