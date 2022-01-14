Рецепт Киевского торта
Время: 6 часов
Порции: 4 – 6 (1 – 1,2 килограмма)
Читайте также Когда вкусно всем: 3 легких рецепта сытных завтраков для себя и родных
Фото cdn.momsdish
Приготовление:
-
Подготовьте для выпечки торта круглую форму без дна диаметром 18 сантиметров.
-
Орехи измельчите в блендере до средней крошки (чтобы были крупными кусочками) и смешайте с мукой.
-
Отдельно взбейте белки в мягкую пену. Добавьте сахар и продолжайте взбивать массу до устойчивой пены – 12 минут.
-
Добавьте в белковую массу орехи с мукой и осторожно перемешайте.
-
Разделите белковое тесто на три равные части.
-
Выложите первую в кольцо, разровняйте поверхность и снимите кольцо. Таким же образом сформируйте два следующих белковых коржа.
-
Выпекайте коржи в духовке при температуре 100 градусов 3 – 4 часа. Важно печь их одновременно, чтобы масса не осела.
-
Готовые коржи охладите. Лишнее срежьте ножом. Крошку не выбрасывайте: она пригожится для оформления торта.
-
Для крема смешайте в сотейнике яичные желтки, сахар обычный и ванильный, добавьте воды. Тщательно перемешайте массу. Всыпьте какао и снова перемешайте, чтобы не было комочков.
-
Отправьте массу на маленький огонь.
-
Добавьте кусочки шоколада и перемешивайте массу, пока она не начнет закипать. Сразу снимите ее с плиты и, накрыв пищевой пленкой в контакт, оставьте остывать при комнатной температуре.
-
Мягкое сливочное масло взбейте миксером. Добавляйте в него по 1 столовой ложке заваренную шоколадную массу, продолжая взбивать.
-
Разделите крем на две части (для удобства) и наполните им кондитерский мешок.
-
Сформируйте торт. Выложите первый корж, покройте его из кондитерского мешка кремом. Снова корж, крем, корж.
-
Оставшимся кремом смажьте верх и бока торта.
-
Торт осторожно выровняйте кондитерским шпателем и украсьте крошкой и орехами.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления киевского торта: