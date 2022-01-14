Рецепт київського торта

  • Час: 6 годин
  • Порції: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)

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Фото cdn.momsdish

Приготування:

  1. Підготуйте для випікання торта круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів.
  1. Подрібніть горіхи в блендері до середньої крихти, щоб вони були доволі грубими шматочками. Змішайте їх з борошном.
  1. Окремо збийте білки до м'якої піни. Додайте цукор та продовжуйте збивати масу до стійкої піни – 12 хвилин.
  1. Додайте до білкової маси горіхи з борошном та обережно перемішайте.
  1. Розділіть білкове тісто на три рівні частини.
  1. Викладіть першу в кільце, розрівняйте та зніміть його. Аналогічно сформуйте два наступні білкові коржі.
  1. Випікайте коржі в духовці при температурі 100 градусів 3 – 4 години. Важливо випікати їх одночасно, щоб маса не осіла.
  1. Готові коржі охолодіть та відріжте зайве ножем. Крихту не викидайте, вона потрібна для декору торта.
  1. Для приготування крему змішайте в сотейнику яєчні жовтки, цукор і ванільний цукор, влийте воду. Ретельно перемішайте масу та додайте какао – знову перемішайте, щоб не було грудочок.
  1. Відправте масу на маленький вогонь.
  1. Додайте шматочки шоколаду та перемішуйте масу, доки вона не почне закипати. Одразу зніміть її з плити та накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
  1. М'яке вершкове масло збийте міксером. Додавайте до нього заварену шоколадну масу по 1 столовій ложці та продовжуйте збивати.
  1. Розділіть крем на дві частини, та для зручності перекладіть у кондитерський мішок.
  1. Формуємо торт. Викладіть перший корж, змастіть кремом, знову корж, крем, корж.
  1. Кремом, що залишився змащуємо верх торта та боки.
  1. Обережно вирівняйте торт кондитерським шпателем та прикрасьте крихтою бортики.

Смачного!

Відеорецепт приготування київського торта: