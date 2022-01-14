Рецепт київського торта
- Час: 6 годин
- Порції: 4 – 6 (1 – 1,2 кілограма)
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Фото cdn.momsdish
Приготування:
- Підготуйте для випікання торта круглу форму без дна діаметром 18 сантиметрів.
- Подрібніть горіхи в блендері до середньої крихти, щоб вони були доволі грубими шматочками. Змішайте їх з борошном.
- Окремо збийте білки до м'якої піни. Додайте цукор та продовжуйте збивати масу до стійкої піни – 12 хвилин.
- Додайте до білкової маси горіхи з борошном та обережно перемішайте.
- Розділіть білкове тісто на три рівні частини.
- Викладіть першу в кільце, розрівняйте та зніміть його. Аналогічно сформуйте два наступні білкові коржі.
- Випікайте коржі в духовці при температурі 100 градусів 3 – 4 години. Важливо випікати їх одночасно, щоб маса не осіла.
- Готові коржі охолодіть та відріжте зайве ножем. Крихту не викидайте, вона потрібна для декору торта.
- Для приготування крему змішайте в сотейнику яєчні жовтки, цукор і ванільний цукор, влийте воду. Ретельно перемішайте масу та додайте какао – знову перемішайте, щоб не було грудочок.
- Відправте масу на маленький вогонь.
- Додайте шматочки шоколаду та перемішуйте масу, доки вона не почне закипати. Одразу зніміть її з плити та накрийте шаром харчової плівки "в контакт" та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- М'яке вершкове масло збийте міксером. Додавайте до нього заварену шоколадну масу по 1 столовій ложці та продовжуйте збивати.
- Розділіть крем на дві частини, та для зручності перекладіть у кондитерський мішок.
- Формуємо торт. Викладіть перший корж, змастіть кремом, знову корж, крем, корж.
- Кремом, що залишився змащуємо верх торта та боки.
- Обережно вирівняйте торт кондитерським шпателем та прикрасьте крихтою бортики.
Смачного!
Відеорецепт приготування київського торта: