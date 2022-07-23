Блинчики – любимое блюдо украинцев. Их можно есть самостоятельно, обильно поливать домашним вареньем или шоколадной пастой, или закручивать разнообразные начинки: кисломолочный творог, курятину или тушеные овощи.
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Чем особенны блины от Евгения Клопотенка? Смысл этих блинов в том, что они дрожжевые. Это изменяет их структуру и превращает в воздушное наслаждение. Евгений настаивает, чтобы вы пробовали их сливочным маслом и медом.
Рецепт блинов на дрожжах
- Время: 60 минут
- Порции: 15 – 20 штук
Приготовление:
- Соедините теплое молоко с сахаром и солью, с другой стороны миски покрошите дрожжи. Перемешайте все и оставьте на 10 минут в теплом месте, чтобы они активировались.
- Когда увидите на поверхности молока маленькие пузырьки воздуха, значит дрожжи ожили и можно двигаться дальше. Добавьте куриное яйцо, пшеничную муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
- Налейте в тесто столовую ложку масла, снова перемешайте и накройте миску слоем пищевой пленки. Оставьте тесто на блине на 40 минут. Осторожно перемешайте все половником и переходите к жарке блинов.
- Для этого разогрейте сковороду и обжаривайте их с обеих сторон по 1 минуте на среднем огне.
Приятного тебе аппетита!