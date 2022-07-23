Блинчики – любимое блюдо украинцев. Их можно есть самостоятельно, обильно поливать домашним вареньем или шоколадной пастой, или закручивать разнообразные начинки: кисломолочный творог, курятину или тушеные овощи.

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Чем особенны блины от Евгения Клопотенка? Смысл этих блинов в том, что они дрожжевые. Это изменяет их структуру и превращает в воздушное наслаждение. Евгений настаивает, чтобы вы пробовали их сливочным маслом и медом.

Рецепт блинов на дрожжах

Время: 60 минут

60 минут Порции: 15 – 20 штук

Ингредиенты:

– 300 миллилитров теплого молока;

– 1 столовая ложка сахара;

– соль;

– 15 граммов свежих дрожжей;

– 1 куриное яйцо;

– 150 граммов пшеничной муки;

– 1 столовая ложка масла.

Приготовление:

Соедините теплое молоко с сахаром и солью, с другой стороны миски покрошите дрожжи. Перемешайте все и оставьте на 10 минут в теплом месте, чтобы они активировались.

Важно: ингредиенты должны быть не из холодильника, а комнатной температуры, чтобы дрожжи сработали.

Когда увидите на поверхности молока маленькие пузырьки воздуха, значит дрожжи ожили и можно двигаться дальше. Добавьте куриное яйцо, пшеничную муку и хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Налейте в тесто столовую ложку масла, снова перемешайте и накройте миску слоем пищевой пленки. Оставьте тесто на блине на 40 минут. Осторожно перемешайте все половником и переходите к жарке блинов.

Для этого разогрейте сковороду и обжаривайте их с обеих сторон по 1 минуте на среднем огне.

Приятного тебе аппетита!