Млинці – улюблена страва українців. Їх можна їсти самостійно, рясно поливати домашнім варенням або шоколадною пастою, або закручувати різноманітні начинки: кисло-молочний сир, курятину чи тушковані овочі.

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Чим особливі млинці від Євгена Клопотенка? Сенс цих млинців у тому, що вони дріжджові. Це змінює їхню структуру і перетворює на повітряну насолоду. Євген наполягає, аби ви куштували їх вершковим маслом та медом.

Рецепт млинців на дріжджах

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 15 – 20 штук

Інгредієнти:

– 300 мілілітрів теплого молока;

– 1 столова ложка цукру;

– сіль;

– 15 грамів свіжих дріжджів;

– 1 куряче яйце;

– 150 грамів пшеничного борошна;

– 1 столова ложка олії.

Приготування:

З'єднайте тепле молоко з цукром та сіллю, з іншої сторони миски покришіть дріжджі. Перемішайте все та залишіть на 10 хвилин у теплому місці, щоб вони активувалися.

Важливо: інгредієнти мають бути не з холодильника, а кімнатної температури, щоб дріжджі спрацювали.

Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі. Додайте куряче яйце, пшеничне борошно і добре перемішайте, щоб не було грудочок.

Налийте до тіста столову ложку олії, знов перемішайте і накрийте миску шаром харчової плівки. Залишіть тісто на млинці на 40 хвилин. Обережно перемішайте все ополоником та переходьте до смаження млинців.

Для цього розігрійте сковорідку та обсмажуйте їх з обох сторін по 1 хвилині на середньому вогні.

Смачного!