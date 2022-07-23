Млинці – улюблена страва українців. Їх можна їсти самостійно, рясно поливати домашнім варенням або шоколадною пастою, або закручувати різноманітні начинки: кисло-молочний сир, курятину чи тушковані овочі.
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Чим особливі млинці від Євгена Клопотенка? Сенс цих млинців у тому, що вони дріжджові. Це змінює їхню структуру і перетворює на повітряну насолоду. Євген наполягає, аби ви куштували їх вершковим маслом та медом.
Рецепт млинців на дріжджах
- Час: 60 хвилин
- Порції: 15 – 20 штук
Приготування:
- З'єднайте тепле молоко з цукром та сіллю, з іншої сторони миски покришіть дріжджі. Перемішайте все та залишіть на 10 хвилин у теплому місці, щоб вони активувалися.
- Коли побачите на поверхні молока маленькі бульбашки повітря, то це означає, що дріжджі ожили та можна рухатися далі. Додайте куряче яйце, пшеничне борошно і добре перемішайте, щоб не було грудочок.
- Налийте до тіста столову ложку олії, знов перемішайте і накрийте миску шаром харчової плівки. Залишіть тісто на млинці на 40 хвилин. Обережно перемішайте все ополоником та переходьте до смаження млинців.
- Для цього розігрійте сковорідку та обсмажуйте їх з обох сторін по 1 хвилині на середньому вогні.
Смачного!