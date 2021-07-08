Впереди выходные, за окном хорошая погода, а это значит, в можно планировать отдых на природе и собрать друзей на пикник. Мы подготовили для вас несколько интересных и легких в приготовлении салатов для пикника. Среди рецептов есть салаты как с мясом, так и без. Вам остается только выбрать то, что по вкусу, или приготовить все из перечня на большую компанию.