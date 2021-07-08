Салат с курятиной и чипсами
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
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Салат с чипсами / Фото Смачно
- Нарежьте курицу, огурцы, болгарский перец, томаты средними кубиками.
- Зеленый лук нарежьте кольцами, смешайте с остальными ингредиентами.
- Высыпьте в салатницу консервированную кукурузу, чипсы и заправьте салат майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат из киви
- Время: 10 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из киви / Фото Лайф
- Порежьте пекинскую капусту острым ножом.
- Очистите киви от кожуры и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Смешайте в салатнице все ингредиенты и заправьте майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат с ананасами и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из курицы и ананасов / Фото Лучшие рецепты
- Тщательно нарежьте сыр и курочку кубиками.
- Слейте воду из шампиньонов, ананасов и кукурузы. Последнюю сразу высыпьте в салатницу, а грибы и ананасы нарежьте кусочками по вашему вкусу.
- Добавьте оливки в салат и заправьте его майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте его к столу. Приятного аппетита!
Салат из красной капусты и изюма
- Время: 15 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из красной капусты / Фото Колежанка
- Насич капусту острым ножом.
- Орехи обжарьте на сухой сковороде и измельчить ножом.
- Смешайте в салатнице капусту, изюм и орешки, заправьте майонезом и перемешайте.
- Салат готов. Приятного аппетита!
Салат из курицы, клубники и авокадо
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
Салат с курятиной и клубникой / Фото Лучшие рецепты
- Готовую замаринованную курочку выложите на гриль или обжарьте на сковороде до готовности.
- Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть на кусочки.
- Клубнику помойте, удалите хвостики и нарежьте четвертинками.
- Яблоки помойте, удалите серединки и нарежьте мякоть ломтиками.
- Нарежьте листья салата, переложите в салатницу и смешайте с остальными ингредиентами.
- Заправьте салат лимонным соком, перемешайте.
- Посыпьте свежий салат клюквой, сыром и полейте бальзамическим крем-уксусом. Приятного аппетита!