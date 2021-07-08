Салат з курятиною та чипсами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 5 – 6
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Салат з чипсами / Фото Смачно
- Наріжте курку, огірки, болгарський перець, томати середніми кубиками.
- Зелену цибулю наріжте кільцями, змішайте з рештою інгредієнтів.
- Висипте в салатницю консервовану кукурудзу, чипси та заправте салат майонезом.
- Ретельно перемішайте салат та одразу подавайте до столу. Смачного!
Салат з ківі
- Час: 10 хвилин
- Порції: 5 – 6
Салат з ківі / Фото Лайф
- Насічіть пекінську капусту гострим ножем.
- Почистіть ківі від шкірки та наріжте м'якоть тонкими скибочками.
- Змішайте в салатниці всі інгредієнти та заправте майонезом.
- Ретельно перемішайте салат та одразу подавайте до столу. Смачного!
Салат з ананасами і куркою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 5 – 6
Салат з курки і ананасів / Фото Кращі рецепти
- Ретельно наріжте сир та курочку кубиками.
- Злийте воду з печериць, ананасів та кукурудзи. Останню одразу висипте в салатницю, а гриби та ананаси наріжте шматочками на ваш смак.
- Додайте оливки до салату та заправте його майонезом.
- Ретельно перемішайте салат та подавайте його до столу. Смачного!
Салат з червоної капусти та родзинок
- Час: 15 хвилин
- Порції: 5 – 6
Салат з червоної капусти / Фото Колежанка
- Насічіть капусту гострим ножем.
- Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем.
- Змішайте у салатниці капусту, родзинки та горішки, заправте майонезом та перемішайте.
- Салат готовий. Смачного!
Салат з курятини, полуниці та авокадо
- Час: 30 хвилин
- Порції: 5 – 6
Салат з курятиною і полуницею / Фото Кращі рецепти
- Готову замариновану курочку викладіть на гриль або обсмажте на сковорідці до готовності.
- Авокадо почистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть на шматочки.
- Полуницю помийте, видаліть хвостики та наріжте четвертинками.
- Яблука помийте, видаліть серединки та наріжте м'якоть скибочками.
- Наріжте листя салату, перекладіть у салатницю та змішайте з рештою інгредієнтів.
- Заправте салат лимонним соком, перемішайте.
- Посипте свіжий салат журавлиною, сиром та полийте бальзамічним крем-оцтом. Смачного!