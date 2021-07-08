Салат з курятиною та чипсами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 5 – 6

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Салат з чипсами / Фото Смачно

  1. Наріжте курку, огірки, болгарський перець, томати середніми кубиками.
  2. Зелену цибулю наріжте кільцями, змішайте з рештою інгредієнтів.
  3. Висипте в салатницю консервовану кукурудзу, чипси та заправте салат майонезом.
  4. Ретельно перемішайте салат та одразу подавайте до столу. Смачного!

Салат з ківі

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 5 – 6


Салат з ківі / Фото Лайф

  1. Насічіть пекінську капусту гострим ножем.
  2. Почистіть ківі від шкірки та наріжте м'якоть тонкими скибочками.
  3. Змішайте в салатниці всі інгредієнти та заправте майонезом.
  4. Ретельно перемішайте салат та одразу подавайте до столу. Смачного!

Салат з ананасами і куркою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 5 – 6


Салат з курки і ананасів / Фото Кращі рецепти

  1. Ретельно наріжте сир та курочку кубиками.
  2. Злийте воду з печериць, ананасів та кукурудзи. Останню одразу висипте в салатницю, а гриби та ананаси наріжте шматочками на ваш смак.
  3. Додайте оливки до салату та заправте його майонезом.
  4. Ретельно перемішайте салат та подавайте його до столу. Смачного!

Салат з червоної капусти та родзинок

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 5 – 6


Салат з червоної капусти / Фото Колежанка

  1. Насічіть капусту гострим ножем.
  2. Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть ножем.
  3. Змішайте у салатниці капусту, родзинки та горішки, заправте майонезом та перемішайте.
  4. Салат готовий. Смачного!

Салат з курятини, полуниці та авокадо

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 5 – 6


Салат з курятиною і полуницею / Фото Кращі рецепти

  1. Готову замариновану курочку викладіть на гриль або обсмажте на сковорідці до готовності.
  2. Авокадо почистіть від шкірки, видаліть кісточку та наріжте м'якоть на шматочки.
  3. Полуницю помийте, видаліть хвостики та наріжте четвертинками.
  4. Яблука помийте, видаліть серединки та наріжте м'якоть скибочками.
  5. Наріжте листя салату, перекладіть у салатницю та змішайте з рештою інгредієнтів.
  6. Заправте салат лимонним соком, перемішайте.
  7. Посипте свіжий салат журавлиною, сиром та полийте бальзамічним крем-оцтом. Смачного!