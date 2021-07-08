Легкие салаты для пикника: рецепты из курицы, киви и клубники
8 июля 2021 , 17:34Читати новину українською
Источник:24 канал
Впереди выходные, за окном хорошая погода, а это значит, в можно планировать отдых на природе и собрать друзей на пикник. Мы подготовили для вас несколько интересных и легких в приготовлении салатов для пикника. Среди рецептов есть салаты как с мясом, так и без. Вам остается только выбрать то, что по вкусу, или приготовить все из перечня на большую компанию.
Салат с курятиной и чипсами
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
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Салат с чипсами / Фото Смачно
– 400 – 500 г вареной курятины или су-вид;
– 1 болгарский перец;
– 300 г томатов черри;
– 2 огурца;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 4 – 5 ст. л. майонеза;
– чипсы на ваш вкус.
- Нарежьте курицу, огурцы, болгарский перец, томаты средними кубиками.
- Зеленый лук нарежьте кольцами, смешайте с остальными ингредиентами.
- Высыпьте в салатницу консервированную кукурузу, чипсы и заправьте салат майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат из киви
- Время: 10 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из киви / Фото Лайф
– 1 кочан пекинской капусты;
– 3 – 4 киви;
– 3 – 4 ст. л. майонеза.
- Порежьте пекинскую капусту острым ножом.
- Очистите киви от кожуры и нарежьте мякоть тонкими ломтиками.
- Смешайте в салатнице все ингредиенты и заправьте майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и сразу подавайте к столу. Приятного аппетита!
Салат с ананасами и курицей
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из курицы и ананасов / Фото Лучшие рецепты
– 2 отварных куриных филе или су-вид;
– 1 банка консервированных ананасов;
– 300 г твердого сыра;
– 1 банка консервированной кукурузы;
– 1 банка консервированных шампиньонов;
– 100 г зеленых оливок без косточек;
– 4 – 5 ст. л. майонеза.
- Тщательно нарежьте сыр и курочку кубиками.
- Слейте воду из шампиньонов, ананасов и кукурузы. Последнюю сразу высыпьте в салатницу, а грибы и ананасы нарежьте кусочками по вашему вкусу.
- Добавьте оливки в салат и заправьте его майонезом.
- Тщательно перемешайте салат и подавайте его к столу. Приятного аппетита!
Салат из красной капусты и изюма
- Время: 15 минут
- Порции: 5 – 6
Салат из красной капусты / Фото Колежанка
– 1 кочан красной капусты;
– 200 г изюма;
– 100 г грецких орешков;
– 2 – 3 ст. л. майонеза.
- Насич капусту острым ножом.
- Орехи обжарьте на сухой сковороде и измельчить ножом.
- Смешайте в салатнице капусту, изюм и орешки, заправьте майонезом и перемешайте.
- Салат готов. Приятного аппетита!
Салат из курицы, клубники и авокадо
- Время: 30 минут
- Порции: 5 – 6
Салат с курятиной и клубникой / Фото Лучшие рецепты
– 500 г замаринованной куриной грудки;
– 2 авокадо;
– 300 г клубники;
– 200 г сыра фета;
– 2 яблока;
– горстка сушеной клюквы;
– 1 кочан салата Ромен;
– 3 ст. л. лимонного сока
– бальзамический крем-уксус на ваш вкус.
- Готовую замаринованную курочку выложите на гриль или обжарьте на сковороде до готовности.
- Авокадо очистите от кожицы, удалите косточку и нарежьте мякоть на кусочки.
- Клубнику помойте, удалите хвостики и нарежьте четвертинками.
- Яблоки помойте, удалите серединки и нарежьте мякоть ломтиками.
- Нарежьте листья салата, переложите в салатницу и смешайте с остальными ингредиентами.
- Заправьте салат лимонным соком, перемешайте.
- Посыпьте свежий салат клюквой, сыром и полейте бальзамическим крем-уксусом. Приятного аппетита!