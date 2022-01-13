Легкие закуски на Старый Новый год 2022: со шпротами, салями и ветчиной

13 января 2022 , 12:07
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Источник:

24 канал

Не знаете, что приготовить на Старый Новый год? Вот несколько рецептов эффектных и простых в приготовлении закусок. Выбирайте, что вам по душе, и готовьте в свое удовольствие!

С этими рецептами вы вкусно и без лишних хлопот отпразднуете Старый Новый год. И гости по достоинству оценят ваше мастерство!

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Бутерброды со шпротами

  • Время: 20 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– шпроты;
– свежий огурец;
– батон;
– куриные яйца;
– сливочное масло.

Приготовление:

  1. Отварите яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и освободите от скорлупы.

  2. Нарежьте батон, намажьте каждый ломтик сливочным маслом и разрежьте пополам.

  3. Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца.

  4. Насадите на шпажки шпроты и воткните их в центр бутербродов (см. фото).

Приятного аппетита!

Бутерброды с салями и корейской морковью

  • Время: 15 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– салями;
– свежий огурец;
– морковь по-корейски;
– цельнозерновой хлеб.

Приготовление:

  1. На разогретой сковородке подсушите ломтики хлеба до румяной корочки. Произвольно разрежьте их.

  2. Нарежьте кружочками огурец и салями.

  3. Выложите кусочек огурца на хлеб.

  4. Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее в хлеб.

Приятного аппетита!

Бутерброды с ветчиной и манго

  • Время: 10 минут


Фото Shutterstock

Ингредиенты:
– ветчина;
– багет;
– крем-сыр;
– листья свежего базилика;
– манго;
– твердый сыр.

Приготовление:

  1. Нарежьте багет и намажьте ломтики крем-сыром.

  2. Ветчину и твердый сыр нарежьте тонкими пластинками, манго – крупной соломкой.

  3. Листочки базилика отделите от стебля.

  4. Выложите на каждый ломтик багета пластинку ветчины, затем листик базилика, твердый сыр и манго. Закрепите все шпажками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак