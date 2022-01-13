Легкие закуски на Старый Новый год 2022: со шпротами, салями и ветчиной

Не знаете, что приготовить на Старый Новый год? Вот несколько рецептов эффектных и простых в приготовлении закусок. Выбирайте, что вам по душе, и готовьте в свое удовольствие!

С этими рецептами вы вкусно и без лишних хлопот отпразднуете Старый Новый год. И гости по достоинству оценят ваше мастерство!

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Бутерброды со шпротами

Время: 20 минут



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Приготовление:

Отварите яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и освободите от скорлупы. Нарежьте батон, намажьте каждый ломтик сливочным маслом и разрежьте пополам. Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца. Насадите на шпажки шпроты и воткните их в центр бутербродов (см. фото).

– шпроты;– свежий огурец;– батон;– куриные яйца;– сливочное масло.

Приятного аппетита!

Бутерброды с салями и корейской морковью

Время: 15 минут



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Приготовление:

На разогретой сковородке подсушите ломтики хлеба до румяной корочки. Произвольно разрежьте их. Нарежьте кружочками огурец и салями. Выложите кусочек огурца на хлеб. Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее в хлеб.

– салями;– свежий огурец;– морковь по-корейски;– цельнозерновой хлеб.

Приятного аппетита!

Бутерброды с ветчиной и манго

Время: 10 минут



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Приготовление:

Нарежьте багет и намажьте ломтики крем-сыром. Ветчину и твердый сыр нарежьте тонкими пластинками, манго – крупной соломкой. Листочки базилика отделите от стебля. Выложите на каждый ломтик багета пластинку ветчины, затем листик базилика, твердый сыр и манго. Закрепите все шпажками и подавайте к столу.

– ветчина;– багет;– крем-сыр;– листья свежего базилика;– манго;– твердый сыр.

Приятного аппетита!