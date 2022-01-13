Із цими рецептами ви смачно й без зайвого клопоту відсвяткуєте Старий Новий рік. І гості належно оцінять вашу майстерність!
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Канапки зі шпротами
Час: 20 хвилин
Фото Shutterstock
Приготування:
- Відваріть яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолодіть їх і звільніть від шкарлупи.
- Наріжте батон скибками, намастіть кожну вершковим маслом і розріжте навпіл.
- Викладіть на канапки по кружальцю огірка та вареного яйця.
- Нанижіть шпроти на шпажки шпроти й устроміть їх у центр канапок (див. на фото).
Смачного!
Канапки із салямі та корейською морквою
Час: 15 хвилин
Фото Shutterstock
Приготування:
- На розігрітій сковорідці підсушіть скибочки хліба до рум'яної скоринки. Довільно наріжте їх.
- Наріжте кружальцями огірок та салямі.
- Викладіть шматочок огірка на хліб.
- Загорніть у кружальце салямі трішки корейської моркви й закріпіть рулетик шпажкою, встромивши її в хліб.
Смачного!
Канапки із шинкою та манго
Час: 10 хвилин
Фото Shutterstock
Приготування:
- Наріжте багет і намастіть скибочки крем-сиром.
- Шинку, твердий сир наріжте тонкими пластинками, манго – грубою соломкою.
- Листочки базиліку відділіть від стебла.
- Викладіть на кожну канапку шматочок шинки, далі листочок базиліку, твердий сир та манго. Закріпіть усе шпажками й подавайте до столу.
Смачного!