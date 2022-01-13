Із цими рецептами ви смачно й без зайвого клопоту відсвяткуєте Старий Новий рік. І гості належно оцінять вашу майстерність!

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Канапки зі шпротами

Час: 20 хвилин


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Приготування:

  1. Відваріть яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Охолодіть їх і звільніть від шкарлупи.
  1. Наріжте батон скибками, намастіть кожну вершковим маслом і розріжте навпіл.
  1. Викладіть на канапки по кружальцю огірка та вареного яйця.
  1. Нанижіть шпроти на шпажки шпроти й устроміть їх у центр канапок (див. на фото).

Смачного!

Канапки із салямі та корейською морквою

Час: 15 хвилин


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Приготування:

  1. На розігрітій сковорідці підсушіть скибочки хліба до рум'яної скоринки. Довільно наріжте їх.
  1. Наріжте кружальцями огірок та салямі.
  1. Викладіть шматочок огірка на хліб.
  1. Загорніть у кружальце салямі трішки корейської моркви й закріпіть рулетик шпажкою, встромивши її в хліб.

Смачного!

Канапки із шинкою та манго

Час: 10 хвилин


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Приготування:

  1. Наріжте багет і намастіть скибочки крем-сиром.
  1. Шинку, твердий сир наріжте тонкими пластинками, манго – грубою соломкою.
  1. Листочки базиліку відділіть від стебла.
  1. Викладіть на кожну канапку шматочок шинки, далі листочок базиліку, твердий сир та манго. Закріпіть усе шпажками й подавайте до столу.

Смачного!