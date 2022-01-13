С этими рецептами вы вкусно и без лишних хлопот отпразднуете Старый Новый год. И гости по достоинству оценят ваше мастерство!

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Бутерброды со шпротами

Время: 20 минут



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Ингредиенты:

– шпроты;

– свежий огурец;

– батон;

– куриные яйца;

– сливочное масло.

Приготовление:

Отварите яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и освободите от скорлупы. Нарежьте батон, намажьте каждый ломтик сливочным маслом и разрежьте пополам. Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца. Насадите на шпажки шпроты и воткните их в центр бутербродов (см. фото).

Приятного аппетита!

Бутерброды с салями и корейской морковью

Время: 15 минут



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Ингредиенты:

– салями;

– свежий огурец;

– морковь по-корейски;

– цельнозерновой хлеб.

Приготовление:

На разогретой сковородке подсушите ломтики хлеба до румяной корочки. Произвольно разрежьте их. Нарежьте кружочками огурец и салями. Выложите кусочек огурца на хлеб. Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее в хлеб.

Приятного аппетита!

Бутерброды с ветчиной и манго

Время: 10 минут



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Ингредиенты:

– ветчина;

– багет;

– крем-сыр;

– листья свежего базилика;

– манго;

– твердый сыр.

Приготовление:

Нарежьте багет и намажьте ломтики крем-сыром. Ветчину и твердый сыр нарежьте тонкими пластинками, манго – крупной соломкой. Листочки базилика отделите от стебля. Выложите на каждый ломтик багета пластинку ветчины, затем листик базилика, твердый сыр и манго. Закрепите все шпажками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!