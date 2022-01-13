С этими рецептами вы вкусно и без лишних хлопот отпразднуете Старый Новый год. И гости по достоинству оценят ваше мастерство!
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Бутерброды со шпротами
- Время: 20 минут
Фото Shutterstock
Приготовление:
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Отварите яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и освободите от скорлупы.
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Нарежьте батон, намажьте каждый ломтик сливочным маслом и разрежьте пополам.
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Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца.
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Насадите на шпажки шпроты и воткните их в центр бутербродов (см. фото).
Приятного аппетита!
Бутерброды с салями и корейской морковью
- Время: 15 минут
Фото Shutterstock
Приготовление:
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На разогретой сковородке подсушите ломтики хлеба до румяной корочки. Произвольно разрежьте их.
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Нарежьте кружочками огурец и салями.
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Выложите кусочек огурца на хлеб.
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Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее в хлеб.
Приятного аппетита!
Бутерброды с ветчиной и манго
- Время: 10 минут
Фото Shutterstock
Приготовление:
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Нарежьте багет и намажьте ломтики крем-сыром.
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Ветчину и твердый сыр нарежьте тонкими пластинками, манго – крупной соломкой.
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Листочки базилика отделите от стебля.
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Выложите на каждый ломтик багета пластинку ветчины, затем листик базилика, твердый сыр и манго. Закрепите все шпажками и подавайте к столу.
Приятного аппетита!