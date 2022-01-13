С этими рецептами вы вкусно и без лишних хлопот отпразднуете Старый Новый год. И гости по достоинству оценят ваше мастерство!

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Бутерброды со шпротами

  • Время: 20 минут


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Приготовление:

  1. Отварите яйца в кипящей подсоленной воде 8 минут. Охладите их и освободите от скорлупы.

  2. Нарежьте батон, намажьте каждый ломтик сливочным маслом и разрежьте пополам.

  3. Выложите на бутерброды по кружочку огурца и вареного яйца.

  4. Насадите на шпажки шпроты и воткните их в центр бутербродов (см. фото).

Приятного аппетита!

Бутерброды с салями и корейской морковью

  • Время: 15 минут


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Приготовление:

  1. На разогретой сковородке подсушите ломтики хлеба до румяной корочки. Произвольно разрежьте их.

  2. Нарежьте кружочками огурец и салями.

  3. Выложите кусочек огурца на хлеб.

  4. Заверните в кружок салями немного корейской моркови и закрепите рулетик шпажкой, воткнув ее в хлеб.

Приятного аппетита!

Бутерброды с ветчиной и манго

  • Время: 10 минут


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Приготовление:

  1. Нарежьте багет и намажьте ломтики крем-сыром.

  2. Ветчину и твердый сыр нарежьте тонкими пластинками, манго – крупной соломкой.

  3. Листочки базилика отделите от стебля.

  4. Выложите на каждый ломтик багета пластинку ветчины, затем листик базилика, твердый сыр и манго. Закрепите все шпажками и подавайте к столу.

Приятного аппетита!