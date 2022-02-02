Легкий рецепт домашнего рамена: готовим на курином бульоне
Источник:Damn delicious
Чрезвычайно простой рецепт рамена, который вы когда-либо встречали, готовится меньше 30 минут. И это намного вкуснее (и полезнее), чем магазинный вариант!
Рамен – блюдо японской кухни, которое пришло в Японию из Китая. Способ приготовления лапши несколько отличается, поэтому китайцы называют рамэн "японский ламянь". Обычно его готовят из пшеничной лапши, всегда подают с половинками яиц. Рамен могут готовить на курином, говяжьем или свином бульоне.
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Рецепт домашнего рамена
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Фото Damn delicious
– 2 больших куриных яйца;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка тертого имбиря;
– 4 стакана куриного бульона;
– 200 граммов грибов шиитаке;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– яки-соба (пшеничная лапша);
– 3 стакана бейби шпината;
– 8 ломтиков нарутомаки (сурими из рыбы);
– 1 морковь;
– 2 столовых ложки измельченного лука.
Приготовление:
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Положите куриные яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой на 2 – 3 сантиметра. Доведите все до кипения и проварите 1 минуту.
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Накройте яйца плотно закрывающейся крышкой и снимите с огня. Отставьте на 8 – 10 минут. Хорошо процедите и дайте остыть перед очисткой. Разрежьте яйца пополам.
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Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и имбирь и готовьте постоянно помешивая, до появления аромата.
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Добавьте куриный бульон, грибы, соевый соус и 3 стакана воды. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушите пока грибы не размякнут (10 минут).
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Добавьте лапшу и варите ее, пока она не приготовится, примерно 2 – 3 минуты.
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Добавьте в рамен шпинат, нарутомаки, натертую морковь и лук. Готовьте блюдо 2 минуты, пока шпинат не начнет вянуть.
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Разлейте рамен по тарелкам, добавьте яйца.
Приятного аппетита!