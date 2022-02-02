Рамен – страва японської кухні, яка прийшли в Японію з Китаю. Спосіб приготування локшини дещо відрізняється, тому китайці називають рамен "японський ламянь". Зазвичай її готують з пшеничної локшини, завжди подають з половинками яєць. Рамен можуть готувати на курячому, яловичому чи свинячому бульйоні.

Читайте також Обираємо курочку правильно: на що варто звертати увагу при покупці м'яса

Рецепт домашнього рамена

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 2 великих курячих яйця;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 4 зубчики часнику;

– 1 столова ложка тертого імбиру;

– 4 склянки курячого бульйону;

– 200 грамів грибів шиїтаке;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– які-соба (пшенична локшина);

– 3 склянки бейбі шпинату;

– 8 скибочок Нарутомакі (сурімі з риби);

– 1 морква;

– 2 столові ложки подрібненої цибулі.

Приготування:

Покладіть курячі яйця у велику каструлю та залийте холодною водою на 2 – 3 сантиметри. Доведіть все до кипіння та проваріть 1 хвилину.

Накрийте яйця щільно закритою кришкою і зніміть з вогню. Відставте на 8 – 10 хвилин. Добре процідіть і дайте охолонути перед очищенням. Розріжте яйця навпіл.

Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте подрібнений часник та імбир і готуйте постійно помішуючи, до появи аромату.

Влийте курячий бульйон, гриби, соєвий соус і 3 склянки води. Доведіть до кипіння та зменште вогонь. Тушкуйте доки гриби не розм'якнуть (10 хвилин).

Додайте локшину та варіть її, поки вона не приготується, приблизно 2 – 3 хвилини.

Додайте до рамена шпинат, нарутомакі, натерту моркву та цибулю. Готуйте страву 2 хвилини, поки шпинат не почне в’янути.

Розлийте рамен по тарілках, додайте яйця.

Смачного!