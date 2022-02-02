Рамен – блюдо японской кухни, которое пришло в Японию из Китая. Способ приготовления лапши несколько отличается, поэтому китайцы называют рамэн "японский ламянь". Обычно его готовят из пшеничной лапши, всегда подают с половинками яиц. Рамен могут готовить на курином, говяжьем или свином бульоне.

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Рецепт домашнего рамена

Время: 30 минут

30 минут Порции: 4



Фото Damn delicious

Ингредиенты:

– 2 больших куриных яйца;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– 4 зубчика чеснока;

– 1 столовая ложка тертого имбиря;

– 4 стакана куриного бульона;

– 200 граммов грибов шиитаке;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– яки-соба (пшеничная лапша);

– 3 стакана бейби шпината;

– 8 ломтиков нарутомаки (сурими из рыбы);

– 1 морковь;

– 2 столовых ложки измельченного лука.

Приготовление:

Положите куриные яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой на 2 – 3 сантиметра. Доведите все до кипения и проварите 1 минуту. Накройте яйца плотно закрывающейся крышкой и снимите с огня. Отставьте на 8 – 10 минут. Хорошо процедите и дайте остыть перед очисткой. Разрежьте яйца пополам. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и имбирь и готовьте постоянно помешивая, до появления аромата. Добавьте куриный бульон, грибы, соевый соус и 3 стакана воды. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушите пока грибы не размякнут (10 минут). Добавьте лапшу и варите ее, пока она не приготовится, примерно 2 – 3 минуты. Добавьте в рамен шпинат, нарутомаки, натертую морковь и лук. Готовьте блюдо 2 минуты, пока шпинат не начнет вянуть. Разлейте рамен по тарелкам, добавьте яйца.

Приятного аппетита!