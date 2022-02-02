Рамен – блюдо японской кухни, которое пришло в Японию из Китая. Способ приготовления лапши несколько отличается, поэтому китайцы называют рамэн "японский ламянь". Обычно его готовят из пшеничной лапши, всегда подают с половинками яиц. Рамен могут готовить на курином, говяжьем или свином бульоне.

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Рецепт домашнего рамена

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Положите куриные яйца в большую кастрюлю и залейте холодной водой на 2 – 3 сантиметра. Доведите все до кипения и проварите 1 минуту.

  2. Накройте яйца плотно закрывающейся крышкой и снимите с огня. Отставьте на 8 – 10 минут. Хорошо процедите и дайте остыть перед очисткой. Разрежьте яйца пополам.

  3. Разогрейте масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте измельченный чеснок и имбирь и готовьте постоянно помешивая, до появления аромата.

  4. Добавьте куриный бульон, грибы, соевый соус и 3 стакана воды. Доведите до кипения и уменьшите огонь. Тушите пока грибы не размякнут (10 минут).

  5. Добавьте лапшу и варите ее, пока она не приготовится, примерно 2 – 3 минуты.

  6. Добавьте в рамен шпинат, нарутомаки, натертую морковь и лук. Готовьте блюдо 2 минуты, пока шпинат не начнет вянуть.

  7. Разлейте рамен по тарелкам, добавьте яйца.

Приятного аппетита!