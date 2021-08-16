Арбуз – любимая ягода многих украинцев. Но знали ли вы, что ее можно добавлять к блюдам, а не просто есть. К примеру, арбуз отлично сочетается с брынзой, а если добавить его к салату из свежих овощей получается нереальная вкуснятина!

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Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская подготовила для читателей сбалансированный и полезный салат на завтрак из арбуза и свежей зелени с семенами льна.


Елена Жаботинская / Фото новый канал

Рецепт салата с арбузом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1

Салат
Салат с арбузом / Фото UNSPLASH

Приготовление:

  1. Нарежьте мякоть арбуза кубиками на ваш вкус.
  2. Тщательно помытые томаты нарежьте половинками.
  3. Зелень помойте и просушите на слое бумажного полотенца.
  4. В салатнице смешайте рукколу, базилик, мяту, арбуз, черри, семена и орехи и приправьте специями.
  5. Заправьте салат маслом и перемешайте.
  6. Выложите салат на тарелку и добавьте кусочки сыра или выложите фету цельным куском.
  7. Салат готов. Приятного аппетита!