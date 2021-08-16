Арбуз – любимая ягода многих украинцев. Но знали ли вы, что ее можно добавлять к блюдам, а не просто есть. К примеру, арбуз отлично сочетается с брынзой, а если добавить его к салату из свежих овощей получается нереальная вкуснятина!

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Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская подготовила для читателей сбалансированный и полезный салат на завтрак из арбуза и свежей зелени с семенами льна.



Елена Жаботинская / Фото новый канал

Рецепт салата с арбузом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1



Салат с арбузом / Фото UNSPLASH

Ингредиенты:

– 100 г арбуза без кожуры;

– 100 г томатов черри;

– 10 г рукколы;

– 5 г свежего базилика;

– 2 г свежей мяты;

– 10 г грецких орехов;

– 5 г обжаренных семян тыквы;

– 5 г семян льна;

– 15 мл оливкового масла;

– 30 г сыра фета;

– соль, черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление: