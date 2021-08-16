Кавун – улюблена ягода багатьох українців. Та чи знали ви, що її можна додавати до страв, а не просто їсти. До прикладу, кавун відмінно смакує з бринзою, а якщо додати його до салату зі свіжих овочів виходить нереальна смакота!
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Су-шефиня реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олена Жаботинська підготувала для читачів збалансований та корисний салат на сніданок з кавуна та свіжої зелені з насінням льону.
Олена Жаботинська / Фото Новий канал
Рецепт салату з кавуном
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Салат з кавуном / Фото UNSPLASH
- Наріжте м'якоть кавуна кубиками на ваш смак.
- Ретельно помиті томати наріжте половинками.
- Зелень помийте та просушіть на шарі паперового рушника.
- У салатниці змішайте руколу, базилік, м'яту, кавун, чері, насіння та горіхи та приправте спеціями.
- Заправте салат олією та перемішайте.
- Викладіть салат на тарілку та додайте шматочки сиру або викладіть фету цільним шматком.
- Салат готовий. Смачного!