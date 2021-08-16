Кавун – улюблена ягода багатьох українців. Та чи знали ви, що її можна додавати до страв, а не просто їсти. До прикладу, кавун відмінно смакує з бринзою, а якщо додати його до салату зі свіжих овочів виходить нереальна смакота!

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Су-шефиня реаліті-шоу "Пекельна кухня" Олена Жаботинська підготувала для читачів збалансований та корисний салат на сніданок з кавуна та свіжої зелені з насінням льону.



Олена Жаботинська / Фото Новий канал

Рецепт салату з кавуном

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1



Салат з кавуном / Фото UNSPLASH

Інгредієнти:

– 100 г кавуна без шкірки;

– 100 г томатів чері;

– 10 г руколи;

– 5 г свіжого базиліку;

– 2 г свіжої м'яти;

– 10 г волоських горіхів;

– 5 г обсмаженого насіння гарбуза;

– 5 г насіння льону;

– 15 мл оливкової олії;

– 30 г сиру фета;

– сіль, чорний мелений перець на ваш смак.

Приготування: