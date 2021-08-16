Легкий салат с арбузом, томатами и фетой: рецепт от шеф-повара
Источник:Новый канал
Легкий салат с арбузом, томатами и фетой по рецепту су-шефа реалити-шоу "Адская кухня", который уже через пару недель стартует на Новом канале, Елены Жаботинской прекрасно подойдет для вкусного и полезного завтрака.
Арбуз – любимая ягода многих украинцев. Но знали ли вы, что ее можно добавлять к блюдам, а не просто есть. К примеру, арбуз отлично сочетается с брынзой, а если добавить его к салату из свежих овощей получается нереальная вкуснятина!
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Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская подготовила для читателей сбалансированный и полезный салат на завтрак из арбуза и свежей зелени с семенами льна.
Елена Жаботинская / Фото новый канал
Рецепт салата с арбузом
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Салат с арбузом / Фото UNSPLASH
– 100 г арбуза без кожуры;
– 100 г томатов черри;
– 10 г рукколы;
– 5 г свежего базилика;
– 2 г свежей мяты;
– 10 г грецких орехов;
– 5 г обжаренных семян тыквы;
– 5 г семян льна;
– 15 мл оливкового масла;
– 30 г сыра фета;
– соль, черный молотый перец на ваш вкус.
Приготовление:
- Нарежьте мякоть арбуза кубиками на ваш вкус.
- Тщательно помытые томаты нарежьте половинками.
- Зелень помойте и просушите на слое бумажного полотенца.
- В салатнице смешайте рукколу, базилик, мяту, арбуз, черри, семена и орехи и приправьте специями.
- Заправьте салат маслом и перемешайте.
- Выложите салат на тарелку и добавьте кусочки сыра или выложите фету цельным куском.
- Салат готов. Приятного аппетита!