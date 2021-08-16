Легкий салат с арбузом, томатами и фетой: рецепт от шеф-повара

16 августа 2021 , 17:01
Читати новину українською

Источник:

Новый канал

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой по рецепту су-шефа реалити-шоу "Адская кухня", который уже через пару недель стартует на Новом канале, Елены Жаботинской прекрасно подойдет для вкусного и полезного завтрака.

Арбуз – любимая ягода многих украинцев. Но знали ли вы, что ее можно добавлять к блюдам, а не просто есть. К примеру, арбуз отлично сочетается с брынзой, а если добавить его к салату из свежих овощей получается нереальная вкуснятина!

Читайте также Идеальная курочка на мангале: как не испортить блюдо

Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская подготовила для читателей сбалансированный и полезный салат на завтрак из арбуза и свежей зелени с семенами льна.


Елена Жаботинская / Фото новый канал

Рецепт салата с арбузом

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1


Салат с арбузом / Фото UNSPLASH

Ингредиенты:
–  100 г арбуза без кожуры;
–  100 г томатов черри;
–  10 г рукколы;
–  5 г свежего базилика;
–  2 г свежей мяты;
–  10 г грецких орехов;
–  5 г обжаренных семян тыквы;
–  5 г семян льна;
–  15 мл оливкового масла;
–  30 г сыра фета;
–  соль, черный молотый перец на ваш вкус.

Приготовление:

  1. Нарежьте мякоть арбуза кубиками на ваш вкус.
  2. Тщательно помытые томаты нарежьте половинками.
  3. Зелень помойте и просушите на слое бумажного полотенца.
  4. В салатнице смешайте рукколу, базилик, мяту, арбуз, черри, семена и орехи и приправьте специями.
  5. Заправьте салат маслом и перемешайте.
  6. Выложите салат на тарелку и добавьте кусочки сыра или выложите фету цельным куском.
  7. Салат готов. Приятного аппетита!
Автор: Богданна Рибак