Легкий салат с арбузом, томатами и фетой: рецепт от шеф-повара

Легкий салат с арбузом, томатами и фетой по рецепту су-шефа реалити-шоу "Адская кухня", который уже через пару недель стартует на Новом канале, Елены Жаботинской прекрасно подойдет для вкусного и полезного завтрака.

Арбуз – любимая ягода многих украинцев. Но знали ли вы, что ее можно добавлять к блюдам, а не просто есть. К примеру, арбуз отлично сочетается с брынзой, а если добавить его к салату из свежих овощей получается нереальная вкуснятина!

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Су-шеф реалити-шоу "Адская кухня" Елена Жаботинская подготовила для читателей сбалансированный и полезный салат на завтрак из арбуза и свежей зелени с семенами льна.



Елена Жаботинская / Фото новый канал

Рецепт салата с арбузом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1



Салат с арбузом / Фото UNSPLASH

Приготовление:

Нарежьте мякоть арбуза кубиками на ваш вкус. Тщательно помытые томаты нарежьте половинками. Зелень помойте и просушите на слое бумажного полотенца. В салатнице смешайте рукколу, базилик, мяту, арбуз, черри, семена и орехи и приправьте специями. Заправьте салат маслом и перемешайте. Выложите салат на тарелку и добавьте кусочки сыра или выложите фету цельным куском. Салат готов. Приятного аппетита!

– 100 г арбуза без кожуры;– 100 г томатов черри;– 10 г рукколы;– 5 г свежего базилика;– 2 г свежей мяты;– 10 г грецких орехов;– 5 г обжаренных семян тыквы;– 5 г семян льна;– 15 мл оливкового масла;– 30 г сыра фета;– соль, черный молотый перец на ваш вкус.