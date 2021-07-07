Легкий ужин за 20 минут: курица в соусе, салат с сыром и паста с грибами

Если нет много времени на приготовление ужина. Мы подготовили для вас три рецепта блюд, которые вы легко приготовите дома за 20 минут.

После работы нет желания много времени проводить на кухне. Мы подготовили для вас простые рецепты блюд на любой вкус.

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Нежное куриное мясо, запеченное в духовке с изысканным соусом, ароматные томаты с сыром и паста с грибами. Также вы можете добавлять любые специи на ваш вкус и подавать к столу свежие овощи или салаты.

Салат с томатами и сыром / Фото Pexels

Салат с томатами и сыром

Мягкий сыр нарежьте ломтиками. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. На тарелку выложите слоями по кругу – сыр, томаты, добавьте соль, перец. По желанию добавьте базилик или петрушку. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и уксусом.

– 200 граммов творога (моцарелла);– 4 – 5 томатов;– 1 столовая ложка оливкового масла;– бальзамический уксус;– перец;– соль.

Куриное мясо в соусе/ Фото Freepik

Куриное мясо в сливочном соусе

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде с маслом несколько минут. В миске смешайте сливки с горчицей, добавьте соль, перец. Мясо выложите в форму, добавьте соус. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности. Готовое блюдо выложите на тарелку, добавьте руколу.

– 2 – 3 куриных филе;– 200 миллилитров сливок 33%;– 1/2 чайной ложки горчицы;– 1 столовая ложка растительного масла;– 20 граммов руколы;– перец;– соль.

Паста с грибами / Фото Freepik

Паста с грибами

В кастрюле с кипятком отварите макароны. Лук очистите, измельчите ножом, выложите на сковороду, обжарьте несколько минут с маслом до золотой корочки. Баклажан помойте, нарежьте кубиками, добавьте к луку. Грибы тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду с луком, добавьте соль, перец, тушите несколько минут. Далее – добавьте сливки, доведите соус до кипения. Сыр натрите на крупной терке, добавьте в соус. В форму выложите макароны, добавьте соус с грибами. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут. Базилик помойте, измельчите ножом. Достаньте готовую пасту, выложите в тарелку. По желанию добавьте базилик. Приятного аппетита!

– 250 граммов макарон твердых сортов пшеницы;– 200 граммов грибов (шампиньоны);– 100 миллилитров сливок 30%;– 1 луковица;– 1 баклажан;– 50 граммов сыра (Пармезан);– растительное масло;– базилик;– перец;– соль.