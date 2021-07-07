После работы нет желания много времени проводить на кухне. Мы подготовили для вас простые рецепты блюд на любой вкус.
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Нежное куриное мясо, запеченное в духовке с изысканным соусом, ароматные томаты с сыром и паста с грибами. Также вы можете добавлять любые специи на ваш вкус и подавать к столу свежие овощи или салаты.
Салат с томатами и сыром / Фото Pexels
Салат с томатами и сыром
- Мягкий сыр нарежьте ломтиками.
- Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- На тарелку выложите слоями по кругу – сыр, томаты, добавьте соль, перец. По желанию добавьте базилик или петрушку. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и уксусом.
Куриное мясо в соусе/ Фото Freepik
Куриное мясо в сливочном соусе
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.
- Обжарьте на сковороде с маслом несколько минут.
- В миске смешайте сливки с горчицей, добавьте соль, перец.
- Мясо выложите в форму, добавьте соус.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности.
- Готовое блюдо выложите на тарелку, добавьте руколу.
Паста с грибами / Фото Freepik
Паста с грибами
- В кастрюле с кипятком отварите макароны.
- Лук очистите, измельчите ножом, выложите на сковороду, обжарьте несколько минут с маслом до золотой корочки.
- Баклажан помойте, нарежьте кубиками, добавьте к луку.
- Грибы тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду с луком, добавьте соль, перец, тушите несколько минут. Далее – добавьте сливки, доведите соус до кипения.
- Сыр натрите на крупной терке, добавьте в соус.
- В форму выложите макароны, добавьте соус с грибами.
- Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут.
- Базилик помойте, измельчите ножом.
- Достаньте готовую пасту, выложите в тарелку. По желанию добавьте базилик. Приятного аппетита!