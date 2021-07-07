После работы нет желания много времени проводить на кухне. Мы подготовили для вас простые рецепты блюд на любой вкус.

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Нежное куриное мясо, запеченное в духовке с изысканным соусом, ароматные томаты с сыром и паста с грибами. Также вы можете добавлять любые специи на ваш вкус и подавать к столу свежие овощи или салаты.

Салат с томатами и сыром / Фото Pexels

Салат с томатами и сыром

  1. Мягкий сыр нарежьте ломтиками.
  2. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  3. На тарелку выложите слоями по кругу – сыр, томаты, добавьте соль, перец. По желанию добавьте базилик или петрушку. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и уксусом.

Куриное мясо в соусе/ Фото Freepik

Куриное мясо в сливочном соусе

  1. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками.
  2. Обжарьте на сковороде с маслом несколько минут.
  3. В миске смешайте сливки с горчицей, добавьте соль, перец.
  4. Мясо выложите в форму, добавьте соус.
  5. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности.
  6. Готовое блюдо выложите на тарелку, добавьте руколу.

Паста с грибами / Фото Freepik

Паста с грибами

  1. В кастрюле с кипятком отварите макароны.
  2. Лук очистите, измельчите ножом, выложите на сковороду, обжарьте несколько минут с маслом до золотой корочки.
  3. Баклажан помойте, нарежьте кубиками, добавьте к луку.
  4. Грибы тщательно помойте, очистите, нарежьте ломтиками, выложите на сковороду с луком, добавьте соль, перец, тушите несколько минут. Далее – добавьте сливки, доведите соус до кипения.
  5. Сыр натрите на крупной терке, добавьте в соус.
  6. В форму выложите макароны, добавьте соус с грибами.
  7. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 10 – 15 минут.
  8. Базилик помойте, измельчите ножом.
  9. Достаньте готовую пасту, выложите в тарелку. По желанию добавьте базилик. Приятного аппетита!