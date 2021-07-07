После работы нет желания много времени проводить на кухне. Мы подготовили для вас простые рецепты блюд на любой вкус.

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Нежное куриное мясо, запеченное в духовке с изысканным соусом, ароматные томаты с сыром и паста с грибами. Также вы можете добавлять любые специи на ваш вкус и подавать к столу свежие овощи или салаты.

Салат с томатами и сыром / Фото Pexels

Салат с томатами и сыром

Ингредиенты:

– 200 граммов творога (моцарелла);

– 4 – 5 томатов;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– бальзамический уксус;

– перец;

– соль.

Мягкий сыр нарежьте ломтиками. Томаты помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. На тарелку выложите слоями по кругу – сыр, томаты, добавьте соль, перец. По желанию добавьте базилик или петрушку. Перед подачей сбрызните оливковым маслом и уксусом.

Куриное мясо в соусе/ Фото Freepik

Куриное мясо в сливочном соусе

Ингредиенты:

– 2 – 3 куриных филе;

– 200 миллилитров сливок 33%;

– 1/2 чайной ложки горчицы;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 20 граммов руколы;

– перец;

– соль.

Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте кубиками. Обжарьте на сковороде с маслом несколько минут. В миске смешайте сливки с горчицей, добавьте соль, перец. Мясо выложите в форму, добавьте соус. Разогрейте духовку до температуры 200 градусов, отправьте запекаться в течение 20 минут до готовности. Готовое блюдо выложите на тарелку, добавьте руколу.

Паста с грибами / Фото Freepik

Паста с грибами

Ингредиенты:

– 250 граммов макарон твердых сортов пшеницы;

– 200 граммов грибов (шампиньоны);

– 100 миллилитров сливок 30%;

– 1 луковица;

– 1 баклажан;

– 50 граммов сыра (Пармезан);

– растительное масло;

– базилик;

– перец;

– соль.