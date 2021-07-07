Після роботи немає бажання багато часу проводити на кухні. Ми підготували для вас прості рецепти страв на будь-який смак, які ви можете швидко приготувати. 

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Ніжне куряче м'ясо, запечене у духовці з вишуканим соусом, ароматні томати з сиром та паста з грибами. Також ви можете додавати будь-які спеції на ваш смак та подавати до столу свіжі овочі або салати. 

Салат з томатами та сиром/ Фото Pexels

Салат з томатами та сиром

  1. М'який сир наріжте скибочками.
  2. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
  3. На тарілку викладіть шарами по колу – сир, томати, додайте сіль, перець. За бажанням додайте базилік або петрушку. Перед подачею збризніть оливковою олією та оцтом.

Курятина в соусі/ Фото Freepik

Курятина у вершковому соусі

  1. Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.
  2. Обсмажте на пательні з олією кілька хвилин.
  3. У мисці змішайте вершки з гірчицею, додайте сіль, перець.
  4. М'ясо викладіть у форму, додайте соус.
  5. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності.
  6. Готову страву викладіть на тарілку, додайте помиту руколу.

Паста з грибами/ Фото Freepik

Паста з грибами

  1. У каструлі з окропом відваріть макарони.
  2. Цибулю почистіть, подрібніть ножем, викладіть на пательню, обсмажте кілька хвилин з олією до золотої скоринки.
  3. Баклажан помийте, наріжте кубиками, додайте до цибулі.
  4. Гриби ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками, викладіть на пательню з цибулею, додайте сіль, перець, тушкуйте кілька хвилин. Далі – додайте вершки, доведіть соус до кипіння.
  5. Сир натріть на грубій тертці, додайте у соус.
  6. У форму викладіть макарони, додайте соус з грибами.
  7. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 10 – 15 хвилин.
  8. Базилік помийте, подрібніть ножем.
  9. Дістаньте готову пасту, викладіть у тарілку. За бажанням додайте помитий базилік. Смачного!