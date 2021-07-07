Після роботи немає бажання багато часу проводити на кухні. Ми підготували для вас прості рецепти страв на будь-який смак, які ви можете швидко приготувати.

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Ніжне куряче м'ясо, запечене у духовці з вишуканим соусом, ароматні томати з сиром та паста з грибами. Також ви можете додавати будь-які спеції на ваш смак та подавати до столу свіжі овочі або салати.

Салат з томатами та сиром/ Фото Pexels

Салат з томатами та сиром

Інгредієнти:

– 200 грамів м'якого сиру (моцарела);

– 4 – 5 томатів;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– бальзамічний оцет;

– перець;

– сіль.

М'який сир наріжте скибочками. Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. На тарілку викладіть шарами по колу – сир, томати, додайте сіль, перець. За бажанням додайте базилік або петрушку. Перед подачею збризніть оливковою олією та оцтом.

Курятина в соусі/ Фото Freepik

Курятина у вершковому соусі

Інгредієнти:

– 2 – 3 курячих філе;

– 200 мілілітрів вершків 33%;

– 1/ 2 чайної ложки гірчиці;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– 20 грамів руколи;

– перець;

– сіль.

Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками. Обсмажте на пательні з олією кілька хвилин. У мисці змішайте вершки з гірчицею, додайте сіль, перець. М'ясо викладіть у форму, додайте соус. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності. Готову страву викладіть на тарілку, додайте помиту руколу.

Паста з грибами/ Фото Freepik

Паста з грибами

Інгредієнти:

– 250 грамів макаронів твердих сортів пшениці;

– 200 грамів грибів (печериці);

– 100 мілілітрів вершків 30%;

– 1 цибуля;

– 1 баклажан;

– 50 грамів сиру (Пармезан);

– рослинна олія;

– базилік;

– перець;

– сіль.