Після роботи немає бажання багато часу проводити на кухні. Ми підготували для вас прості рецепти страв на будь-який смак, які ви можете швидко приготувати.
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Ніжне куряче м'ясо, запечене у духовці з вишуканим соусом, ароматні томати з сиром та паста з грибами. Також ви можете додавати будь-які спеції на ваш смак та подавати до столу свіжі овочі або салати.
Салат з томатами та сиром/ Фото Pexels
Салат з томатами та сиром
- М'який сир наріжте скибочками.
- Томати помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- На тарілку викладіть шарами по колу – сир, томати, додайте сіль, перець. За бажанням додайте базилік або петрушку. Перед подачею збризніть оливковою олією та оцтом.
Курятина в соусі/ Фото Freepik
Курятина у вершковому соусі
- Куряче філе помийте, обсушіть паперовим рушником, наріжте кубиками.
- Обсмажте на пательні з олією кілька хвилин.
- У мисці змішайте вершки з гірчицею, додайте сіль, перець.
- М'ясо викладіть у форму, додайте соус.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 20 хвилин до готовності.
- Готову страву викладіть на тарілку, додайте помиту руколу.
Паста з грибами/ Фото Freepik
Паста з грибами
- У каструлі з окропом відваріть макарони.
- Цибулю почистіть, подрібніть ножем, викладіть на пательню, обсмажте кілька хвилин з олією до золотої скоринки.
- Баклажан помийте, наріжте кубиками, додайте до цибулі.
- Гриби ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками, викладіть на пательню з цибулею, додайте сіль, перець, тушкуйте кілька хвилин. Далі – додайте вершки, доведіть соус до кипіння.
- Сир натріть на грубій тертці, додайте у соус.
- У форму викладіть макарони, додайте соус з грибами.
- Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатись протягом 10 – 15 хвилин.
- Базилік помийте, подрібніть ножем.
- Дістаньте готову пасту, викладіть у тарілку. За бажанням додайте помитий базилік. Смачного!