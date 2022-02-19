Crema catalana – местный десерт, довольно часто остается в тени. А зря, ведь вкусный десерт с карамельной корочкой дарит настоящий гастрономический восторг. Как легко приготовить этот волшебный десерт – расскажет редакция 24 канала.

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Рецепт каталонского крема

Время: 1 час 10 минут + для застывания в холодильнике

Порций: 2

Невероятный десерт / Фото Pexels

Ингредиенты

200 миллилитров не слишком жирных сливок (в Каталонии иногда используют молоко, чтобы сделать десерт более "легким");

3 яичных желтка;

50 грамм сахара;

стручок ванили.

Приготовление

Сливки (или молоко) смешиваем с третью сахара и нагреваем на плите до 80 градусов. Постоянно перемешиваем и добавляем ваниль. Еще одну треть сахара смешиваем с желтками. Соединяем смеси, как только крем начнет густеть – сразу снимаем с плиты. Готовим водяную баню: в кастрюлю наливаем немного горячей воды. Раскладываем крем по огнеупорным формочкам и ставим в кастрюлю. Запекаем крем при 120 градусах в течение часа, он должен быть густым. Даем крему остыть и ставим на несколько часов в холодильник. Перед подачей делаем корочку – для этого обрабатываем поверхность десерта газовым пистолетом.

Приятного аппетита!