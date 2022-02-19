Crema catalana – местный десерт, довольно часто остается в тени. А зря, ведь вкусный десерт с карамельной корочкой дарит настоящий гастрономический восторг. Как легко приготовить этот волшебный десерт – расскажет редакция 24 канала.
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Рецепт каталонского крема
Время: 1 час 10 минут + для застывания в холодильнике
Порций: 2
Невероятный десерт / Фото Pexels
Ингредиенты
- 200 миллилитров не слишком жирных сливок (в Каталонии иногда используют молоко, чтобы сделать десерт более "легким");
- 3 яичных желтка;
- 50 грамм сахара;
- стручок ванили.
Приготовление
- Сливки (или молоко) смешиваем с третью сахара и нагреваем на плите до 80 градусов. Постоянно перемешиваем и добавляем ваниль.
- Еще одну треть сахара смешиваем с желтками.
- Соединяем смеси, как только крем начнет густеть – сразу снимаем с плиты.
- Готовим водяную баню: в кастрюлю наливаем немного горячей воды.
- Раскладываем крем по огнеупорным формочкам и ставим в кастрюлю.
- Запекаем крем при 120 градусах в течение часа, он должен быть густым.
- Даем крему остыть и ставим на несколько часов в холодильник.
- Перед подачей делаем корочку – для этого обрабатываем поверхность десерта газовым пистолетом.
Приятного аппетита!