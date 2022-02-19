Crema catalana – місцевий десерт, який доволі часто залишається у тіні. А дарма, адже смачний десерт із карамельною скоринкою дарує справжній гастрономічний захват. Як легко приготувати цей чарівний десерт – розповість редакція 24 каналу.
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Рецепт каталонського крему
Час: 1 година 10 хвилин + для застигання у холодильнику
Порцій: 2
Неймовірний десерт / Фото Pexels
Інгредієнти
- 200 мілілітрів не надто жирних вершків (у Каталонії інколи використовують молоко, щоб зробити десерт більш "легким");
- 3 яєчні жовтки;
- 50 грам цукру;
- стручок ванілі.
Приготування
- Вершки (або молоко) змішуємо з третиною цукру і нагріваємо на плиті до 80 градусів. Постійно помішуємо та додаємо ваніль.
- Ще одну третину цукру змішуємо з жовтками.
- Поєднуємо суміші, як тільки крем почне густішати – одразу знімаємо з плити.
- Готуємо водяну баню: у каструлю наливаємо трішки гарячої води.
- Розкладаємо крем по вогнетривких формочках та ставимо у каструлю.
- Запікаємо крем при 120 градусах впродовж години, він має бути густим.
- Даємо крему охолонути та ставимо на кілька годин у холодильник.
- Перед подачею робимо скоринку – для цього обробляємо поверхню десерту газовим пістолетом.
Смачного!