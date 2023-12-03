Экономия времени, сил и нервов: как быстро и легко помыть картошку

Мытье картофеля вряд ли кто считает легким и приятным процессом. Впрочем, есть способ облегчить себе жизнь и выполнить работу всего за несколько минут.

Домохозяйка из США приобрела незаурядную популярность в США, поделившись оригинальным способом мытья картофеля. Этот лайфхак девушке передала бабушка, и она пользуется им каждый раз, когда выпадает необходимость.

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Для того чтобы сэкономить себе время и нервы, достаточно всего одного девайса – посудомоечной машины. Девушка показала, что нужно только разложить картошку в устройство, выбрать правильную программу и идти заниматься своими делами.

Единственное, о чем нужно позаботиться – отсутствие моющего средства в машинке и выбрать только полоскание. Буквально 4 минуты – и дело будет сделано,

– рассказала девушка.

Как помыть картофель в посудомойке: видео

Как это часто случается, мнения аудитории в социальной сети разделились. Противников этой идеи хватает, однако в основном люди удивляются, как легко можно помыть картофель.