Домогосподарка зі США здобула неабияку популярність у США, поділившись оригінальним способом миття картоплі. Цей лайфхак дівчині передала бабуся, і вона користується ним кожного разу, як випадає потреба.

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Для того, щоб зекономити собі час та нерви, достатньо лише одного девайса – посудомийної машини. Дівчина показала, що потрібно лише розкласти картоплю у пристрій, обрати правильну програму – і йти займатися своїми справами.

Єдине, про що потрібно потурбуватися – відсутність миючого засобу у машинці та обрати саме лише полоскання. Буквально 4 хвилини – і справа буде зроблена,

– розповіла дівчина.

Як помити картоплю у посудомийці: відео

Як це часто трапляється, думки аудиторії у соціальній мережі розділилися. Противників цієї ідеї вистачає, проте здебільшого люди дивуються, як насправді легко можна помити картоплю.