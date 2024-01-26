Как правильно чистить креветки: пошаговая инструкция для новичков
Источник:калейдоскоп ренаты
Найдется мало людей, которым не нравится хрустящий салат с креветками или ножка сливочной пасты. Готовить их можно различными способами – это замечательный универсальный продукт.
Креветки – это морские ракообразные, которые можно подавать в разных формах. Многие люди ценят их за уникальный и нежный вкус. Редко они продаются готовыми к употреблению, однако страх перед сложной очисткой продукта не должен стать вам помехой.
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Почему так важно чистить креветки
На первый взгляд, панцирь креветок довольно хрупкий, но на самом деле о него можно сломать зубы. Он не съедобен и может принести больше вреда, чем пользы.
Однако самое главное, что нужно удалить – это кишки креветки. Они влияют на вкус этих ракообразных. Блюдо может просто горчить и быть невкусным.
Покрова инструкция:
- Для начала нам нужно промыть креветки под холодной проточной водой, лучше в дуршлаге.
- Начинаем с того, что отрезаем голову креветки (при покупке замороженных креветок они обычно без головы).
- Затем нам нужно избавиться от скорлупы. Мы снимаем панцирь, каждое кольцо панциря соприкасается с брюшной стороной креветки, поэтому мы начинаем оттуда.
- Скорлупа должна сниматься очень легко. Мы также можем удалить ножки, подцепив их пальцем – они часто отрываются вместе с панцирем.
- Как только нам удастся снять панцирь, единственным элементом, который должен остаться, является хвост. Мы можем оставить его или удалить, все зависит от того, как мы хотим подавать креветки.
- Чтобы снять хвост, нужно слегка нажать на ту часть хвоста, которая соединяется с туловищем, и немного покрутить.
- Далее следует удалить кишку креветки.
- Разрезаем креветки по всей спинке.
- Раскрываем разрез и удаляем темную вену, то есть кишку – иногда вена может быть порвана.
- Проще всего это сделать с помощью ножа или зубочистки.
- Креветки промыть в холодной воде и обсушить на бумажном полотенце.
- Теперь креветки готовы к приготовлению.