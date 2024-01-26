Как правильно чистить креветки: пошаговая инструкция для новичков

Найдется мало людей, которым не нравится хрустящий салат с креветками или ножка сливочной пасты. Готовить их можно различными способами – это замечательный универсальный продукт.

Креветки – это морские ракообразные, которые можно подавать в разных формах. Многие люди ценят их за уникальный и нежный вкус. Редко они продаются готовыми к употреблению, однако страх перед сложной очисткой продукта не должен стать вам помехой.

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Почему так важно чистить креветки

На первый взгляд, панцирь креветок довольно хрупкий, но на самом деле о него можно сломать зубы. Он не съедобен и может принести больше вреда, чем пользы.

Невероятный ингредиент / Фото unsplash

Однако самое главное, что нужно удалить – это кишки креветки. Они влияют на вкус этих ракообразных. Блюдо может просто горчить и быть невкусным.

Покрова инструкция:

Для начала нам нужно промыть креветки под холодной проточной водой, лучше в дуршлаге. Начинаем с того, что отрезаем голову креветки (при покупке замороженных креветок они обычно без головы). Затем нам нужно избавиться от скорлупы. Мы снимаем панцирь, каждое кольцо панциря соприкасается с брюшной стороной креветки, поэтому мы начинаем оттуда. Скорлупа должна сниматься очень легко. Мы также можем удалить ножки, подцепив их пальцем – они часто отрываются вместе с панцирем. Как только нам удастся снять панцирь, единственным элементом, который должен остаться, является хвост. Мы можем оставить его или удалить, все зависит от того, как мы хотим подавать креветки. Чтобы снять хвост, нужно слегка нажать на ту часть хвоста, которая соединяется с туловищем, и немного покрутить. Далее следует удалить кишку креветки. Разрезаем креветки по всей спинке. Раскрываем разрез и удаляем темную вену, то есть кишку – иногда вена может быть порвана. Проще всего это сделать с помощью ножа или зубочистки. Креветки промыть в холодной воде и обсушить на бумажном полотенце. Теперь креветки готовы к приготовлению.

Можно ли готовить креветки или другие блюда наподробное объяснение.