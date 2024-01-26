Креветки – це морські ракоподібні, які можна подавати в різних формах. Багато людей цінують їх за унікальний і ніжний смак. Рідко вони продаються готовими до вживання, однак страх перед складним очищенням продукту не повинен стати вам на заваді.

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Чому так важливо чистити креветки

На перший погляд, панцир креветок доволі крихкий, але насправді об нього можна зламати зуби. Він не їстівний і може принести більше шкоди, ніж користі.

Неймовірний інгредієнт / Фото unsplash

Однак найголовніше, що потрібно видалити – це кишки креветки. Вони впливають на смак цих ракоподібних. Страва може просто гірчити і бути несмачною.

Покрова інструкція:

Для початку нам потрібно промити креветки під холодною проточною водою, краще в друшляку. Починаємо з того, що відрізаємо голову креветки (при купівлі заморожених креветок вони зазвичай без голови). Потім нам потрібно позбутися від шкаралупи. Ми знімаємо панцир, кожне кільце панцира стикається з черевною стороною креветки, тому ми починаємо звідти. Шкаралупа повинна зніматися дуже легко. Ми також можемо видалити ніжки, підчепивши їх пальцем – вони часто відриваються разом із панциром. Як тільки нам вдасться зняти панцир, єдиним елементом, який повинен залишитися, є хвіст. Ми можемо залишити його або видалити, все залежить від того, як ми хочемо подавати креветки. Щоб зняти хвіст, потрібно злегка натиснути на ту частину хвоста, яка з’єднується з тулубом, і трохи покрутити. Далі слід видалити кишку креветки. Розрізаємо креветки по всій спинці. Розкриваємо розріз і видаляємо темну вену, тобто кишку – іноді вена може бути порвана. Найпростіше це зробити за допомогою ножа або зубочистки. Креветки промити в холодній воді і обсушити на паперовому рушнику. Тепер креветки готові до приготування.

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