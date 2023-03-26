Это будет ваш новый любимый рецепт теста для пиццы, потому что это очень просто! Если вы когда-нибудь хотели приготовить домашнее тесто для пиццы, но не хватает времени или ингредиентов – этот рецепт станет настоящей находкой!

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Рецепт теста для пиццы

Время: 15 минут
Порций: 4

Блюдо, которое обожают все / Фото unsplash

Приготовление:

  • Добавьте муку и йогурт в большую миску и смешайте резиновой лопаткой, пока не образуется шар (используйте руки, если нужно, чтобы сформовать тесто). Если тесто слишком липкое, можно добавить еще немного муки.
  • Переложите тесто на форму пиццы и руками равномерно распределите его по форме, создавая бортик по краям теста.
  • Положите противень с тестом в предварительно разогретую до 200 градусов на 10 минут.
  • Равномерно покройте корж соусом для пиццы, посыпьте сыром, а также желаемыми начинками, такими как пеперони или тунец.
  • Выпекайте еще 6 – 8 минут или пока сыр не расплавится и не станет настолько золотистым, как вы хотите.