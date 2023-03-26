Тонкое и хрустящее тесто для пиццы лишь из двух ингредиентов: как его приготовить
26 марта 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:Аverie cooks
Этот рецепт домашнего теста для пиццы отлично подходит для начинающих и дает приятную корочку. Не пропустите рецепт, в котором вам понадобится всего 2 ингредиента!
Это будет ваш новый любимый рецепт теста для пиццы, потому что это очень просто! Если вы когда-нибудь хотели приготовить домашнее тесто для пиццы, но не хватает времени или ингредиентов – этот рецепт станет настоящей находкой!
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Рецепт теста для пиццы
Время: 15 минут
Порций: 4
Приготовление:
- Добавьте муку и йогурт в большую миску и смешайте резиновой лопаткой, пока не образуется шар (используйте руки, если нужно, чтобы сформовать тесто). Если тесто слишком липкое, можно добавить еще немного муки.
- Переложите тесто на форму пиццы и руками равномерно распределите его по форме, создавая бортик по краям теста.
- Положите противень с тестом в предварительно разогретую до 200 градусов на 10 минут.
- Равномерно покройте корж соусом для пиццы, посыпьте сыром, а также желаемыми начинками, такими как пеперони или тунец.
- Выпекайте еще 6 – 8 минут или пока сыр не расплавится и не станет настолько золотистым, как вы хотите.