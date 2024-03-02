Свекровь точно будет просить рецепт: готовим ленивые хачапури
2 марта 2024, 16:50Читати новину українською
Источник:valerikiry
Приготовьте ленивые хачапури по этому рецепту. Для вкусного перекуса нужно лишь смешать все ингредиенты и запечь.
Ленивые хачапури готовятся очень быстро. Вам потребуется буквально полчаса.
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Ленивые хачапури с чесноком
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 2 яйца;
– 150 граммов творога;
– 4 столовые ложки греческого йогурта;
– 4 столовые ложки муки;
– 0,5 чайной ложки соли;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;
– сушеный чеснок, травы по желанию.
Приготовление:
- Соедините яйца, греческий йогурт, соль, специи и сыр. Хорошо перемешайте.
- Добавьте муку, разрыхлитель и снова перемешайте.
- Выложите на застеленный пергаментом противень, сформировав круглую лепешку.
- Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.