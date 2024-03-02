Под картофелем будет чеснок и лук, которые будут отдавать свой вкус и аромат другим ингредиентам. Вместо скумбрии можно использовать хек или любую другую рыбу, которая у вас есть.
Будет вкусно Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому
Рецепт скумбрии в духовке
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 220 градусов. Лук нарежьте, а чеснок измельчите.
- Картофель поместите в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и отцедите.
- Лук, чеснок и половину масла поместите в большую жароупорную посуду. Добавьте половину кориандра, немного посолите, хорошо все вымешайте и равномерно распределите в посуде.
- Сверху выложите картофель, разровняйте, посолите, равномерно посыпьте кориандром и полейте оставшимся маслом. Запекайте 15 – 20 минут, пока картофель не начнет румяниться.
- Рыбу помойте под холодной проточной водой, обсушите, посолите и приправьте гранулированным чесноком и перцем. Выложите на горячий картофель сверху в один слой.
- По бокам разложите кусочки лимона. Запекайте 15 – 20 минут, пока рыба полностью не побелеет.