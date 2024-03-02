Под картофелем будет чеснок и лук, которые будут отдавать свой вкус и аромат другим ингредиентам. Вместо скумбрии можно использовать хек или любую другую рыбу, которая у вас есть.

Будет вкусно Как роллы, но значительно проще: готовим суши-бургеры – блюдо, которое понравится каждому

Рецепт скумбрии в духовке

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 220 градусов. Лук нарежьте, а чеснок измельчите.
  2. Картофель поместите в большую кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и отцедите.
  3. Лук, чеснок и половину масла поместите в большую жароупорную посуду. Добавьте половину кориандра, немного посолите, хорошо все вымешайте и равномерно распределите в посуде.
  4. Сверху выложите картофель, разровняйте, посолите, равномерно посыпьте кориандром и полейте оставшимся маслом. Запекайте 15 – 20 минут, пока картофель не начнет румяниться.
  5. Рыбу помойте под холодной проточной водой, обсушите, посолите и приправьте гранулированным чесноком и перцем. Выложите на горячий картофель сверху в один слой.
  6. По бокам разложите кусочки лимона. Запекайте 15 – 20 минут, пока рыба полностью не побелеет.