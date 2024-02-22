Особый вкус придаст соус. Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту – вам понравится.
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Котлеты "Выручайка"
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Картофель натрите и отожмите лишнюю влагу.
- Добавьте фарш, нарезанный лук, соль, перец и перемешайте.
- Жарьте котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны.
- Для соуса на другой сковороде слегка прогрейте сливки и кетчуп несколько минут.
- Посолите по вкусу, выложите в соус котлеты и готовьте под крышкой еще 15 минут.