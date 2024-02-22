Особый вкус придаст соус. Попробуйте приготовить котлеты по этому рецепту – вам понравится.

Будет вкусно Мясо будет мягким, как масло: готовим фаршированное куриное филе с незабываемой начинкой

Котлеты "Выручайка"

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Картофель натрите и отожмите лишнюю влагу.
  2. Добавьте фарш, нарезанный лук, соль, перец и перемешайте.
  3. Жарьте котлеты по 5 – 7 минут с каждой стороны.
  4. Для соуса на другой сковороде слегка прогрейте сливки и кетчуп несколько минут.
  5. Посолите по вкусу, выложите в соус котлеты и готовьте под крышкой еще 15 минут.