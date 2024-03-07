Ленивые хачапури на сковороде: приготовьте самый простой перекус всего за несколько минут
7 марта 2024, 16:05Читати новину українською
Источник:albik.food
Хачапури вполне можно приготовить на сковороде. Для этого не надо даже много времени.
Просто смешайте доступные ингредиенты и вылейте тесто на сковороду. Этот сытный и быстрый перекус может стать вашим любимым.
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Хачапури на сковороде
- Время: 35 минут
- Порций: 2
– 220 граммов теплого молока;
– 1 яйцо;
– половина чайной ложки сахара;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– 180 граммов сулугуни;
– 120 граммов просеянной муки.
Приготовление:
- Сыр натрите на терку.
- В одной миске смешайте все ингредиенты и оставьте тесто на 10 минут.
- Сковороду смажьте сковороду маслом.
- Обжаривайте хачапури по 7 – 10 минут с каждой стороны.