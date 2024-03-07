Ленивые хачапури на сковороде: приготовьте самый простой перекус всего за несколько минут

7 марта 2024, 16:05
Читати новину українською

Источник:

albik.food

Хачапури вполне можно приготовить на сковороде. Для этого не надо даже много времени.

Просто смешайте доступные ингредиенты и вылейте тесто на сковороду. Этот сытный и быстрый перекус может стать вашим любимым.

Будет вкусно Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с "Водным Миром"

Хачапури на сковороде

  • Время: 35 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 220 граммов теплого молока;
– 1 яйцо;
– половина чайной ложки сахара;
– половина чайной ложки разрыхлителя;
– 180 граммов сулугуни;
– 120 граммов просеянной муки.

Приготовление:

  1. Сыр натрите на терку.
  2. В одной миске смешайте все ингредиенты и оставьте тесто на 10 минут.
  3. Сковороду смажьте сковороду маслом.
  4. Обжаривайте хачапури по 7 – 10 минут с каждой стороны.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусные котлеты из курицы и сыра.
Автор: Ольга Котів