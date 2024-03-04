Добавьте в фарш тертый твердый сыр. С ним блюдо превратится в шедевр.
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Котлетки из куриной грудки
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Замороженную куриную грудку натрите на терке. То же самое сделайте с сыром.
- Смешайте ингредиенты в миске.
- Добавьте яйцо, соль, перец и еще раз хорошо перемешайте.
- Сформируйте из массы котлетки.
- В форму налейте немного воды, выложите туда котлеты и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.