Добавьте в фарш тертый твердый сыр. С ним блюдо превратится в шедевр.

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Котлетки из куриной грудки

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриная грудка;

– 150 граммов сыра;

– 1 яйцо;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Замороженную куриную грудку натрите на терке. То же самое сделайте с сыром. Смешайте ингредиенты в миске. Добавьте яйцо, соль, перец и еще раз хорошо перемешайте. Сформируйте из массы котлетки. В форму налейте немного воды, выложите туда котлеты и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.

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