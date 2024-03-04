Добавьте в фарш тертый твердый сыр. С ним блюдо превратится в шедевр.

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Котлетки из куриной грудки

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Замороженную куриную грудку натрите на терке. То же самое сделайте с сыром.
  2. Смешайте ингредиенты в миске.
  3. Добавьте яйцо, соль, перец и еще раз хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте из массы котлетки.
  5. В форму налейте немного воды, выложите туда котлеты и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 – 25 минут.