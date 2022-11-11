Предлагаем вам попробовать приготовить роллы в форме для льда. Секрет в том, что их не нужно скручивать, а роллы получаются слоями.

Читайте также Нежные голени без кожи в сливочном соусе: диетический рецепт

Помните, чтобы роллы удались – обязательно тщательно втрамбуйте каждый слой начинки в форму. Это удобно, практично и легко. А подавать на стол их можно сразу или оставить на несколько часов в холодильнике.

Рецепт роллов Филадельфия в форме для льда

Время: 60 минут

60 минут Порции: 28 штук

Ингредиенты:

– 100 граммов риса для суши;

– 110 миллилитров воды.

Для заправки:

– 15 миллилитров яблочного уксуса;

– 1 чайная ложка сахара;

– половина чайной ложки соли.

Для начинки:

– 100 граммов слабосоленого лосося;

– 100 граммов сливочного крем-сыра;

– 1 лист норе;

– половина авокадо;

– 100 граммов огурца;

– кунжут.

Приготовление:

Рис для суши тщательно промываем водой. Важно это делать несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим на медленный огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.

Для заправки риса смешайте уксус, сахар и соль. Добавляем в охлажденный рис и перемешиваем.

Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.

Лосось, огурец и авокадо нарезаем кубиками.

Форму для льда застилаем пищевой пленкой и выкладываем слоями: лосось, сыр, огурец, авокадо, рис из норы.

Важно утрамбовывать все слои, чтобы они не разлетелись при извлечении из формы.

Приятного аппетита!⠀