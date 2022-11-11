Предлагаем вам попробовать приготовить роллы в форме для льда. Секрет в том, что их не нужно скручивать, а роллы получаются слоями.
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Помните, чтобы роллы удались – обязательно тщательно втрамбуйте каждый слой начинки в форму. Это удобно, практично и легко. А подавать на стол их можно сразу или оставить на несколько часов в холодильнике.
Рецепт роллов Филадельфия в форме для льда
- Время: 60 минут
- Порции: 28 штук
Приготовление:
- Рис для суши тщательно промываем водой. Важно это делать несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим на медленный огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.
- Для заправки риса смешайте уксус, сахар и соль. Добавляем в охлажденный рис и перемешиваем.
- Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.
- Лосось, огурец и авокадо нарезаем кубиками.
- Форму для льда застилаем пищевой пленкой и выкладываем слоями: лосось, сыр, огурец, авокадо, рис из норы.
- Важно утрамбовывать все слои, чтобы они не разлетелись при извлечении из формы.
Приятного аппетита!⠀