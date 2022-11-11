Пропонуємо вам спробувати приготувати роли у формі для льоду. Секрет у тому, що їх не потрібно скручувати, а роли виходять шарами.

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Пам'ятайте, аби роли вдалися – обов'язково ретельно втрамбовуйте кожен шар начинки у форму. Це зручно, практично та легко. А подавати до столу їх можна одразу, або залишити на кілька годин в холодильнику.

Рецепт ролів Філадельфія у формі для льоду

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 28 штук

Інгредієнти:

– 100 грамів рису для суші;

– 110 мілілітрів води.

Для заправки:

– 15 мілілітрів яблучного оцту;

– 1 чайна ложка цукру;

– половина чайної ложки солі.

Для начинки:

– 100 грамів слабосоленого лосося;

– 100 грамів вершкового крем-сиру;

– 1 лист норі;

– половина авокадо;

– 100 грамів огірка;

– кунжут.

Приготування:

Рис для суші ретельно промиваємо водою Важливо це робити декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на повільний вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.

Для заправки рису змішайте оцет, цукор та сіль. Додаємо до охолодженого рису та перемішуємо.

Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.

Лосось, огірок та авокадо нарізаємо кубиками.

Форму для льоду застилаємо харчовою плівкою та викладаємо шарами: лосось, вершковий сир, огірок, авокадо, рис з норі.

Важливо втрамбовувати всі шари, щоб вони не розлетілися при вийманні з форми.

Смачного!⠀