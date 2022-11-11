Пропонуємо вам спробувати приготувати роли у формі для льоду. Секрет у тому, що їх не потрібно скручувати, а роли виходять шарами.

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Пам'ятайте, аби роли вдалися – обов'язково ретельно втрамбовуйте кожен шар начинки у форму. Це зручно, практично та легко. А подавати до столу їх можна одразу, або залишити на кілька годин в холодильнику.

Рецепт ролів Філадельфія у формі для льоду

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 28 штук

Приготування:

  • Рис для суші ретельно промиваємо водою Важливо це робити декілька разів до прозорої води. Заливаємо його чистою водою та доводимо до кипіння. Ставимо на повільний вогонь і варимо 15 хвилин, не піднімаючи кришку. Після цього вимикаємо вогонь та даємо рису постояти ще 15 хвилин під кришкою.
  • Для заправки рису змішайте оцет, цукор та сіль. Додаємо до охолодженого рису та перемішуємо.
  • Нарізаємо в рис норі та знову перемішуємо.
  • Лосось, огірок та авокадо нарізаємо кубиками.
  • Форму для льоду застилаємо харчовою плівкою та викладаємо шарами: лосось, вершковий сир, огірок, авокадо, рис з норі.
  • Важливо втрамбовувати всі шари, щоб вони не розлетілися при вийманні з форми.

Смачного!⠀