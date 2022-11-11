Ленивые роллы за 5 минут: их не нужно крутить

11 ноября 2022 , 09:01
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Источник:

инстаграмм Валерия Велигура

Пожалуй, нет тех, кто бы ни любил роллы. Но покупать их каждый раз – дорого, а дома готовить умеет не каждый. Мы подобрали рецепт ленивых роллов, которые не нужно крутить.

Предлагаем вам попробовать приготовить роллы в форме для льда. Секрет в том, что их не нужно скручивать, а роллы получаются слоями.

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Помните, чтобы роллы удались – обязательно тщательно втрамбуйте каждый слой начинки в форму. Это удобно, практично и легко. А подавать на стол их можно сразу или оставить на несколько часов в холодильнике.

Рецепт роллов Филадельфия в форме для льда

  • Время: 60 минут
  • Порции: 28 штук
Ингредиенты:
– 100 граммов риса для суши;
– 110 миллилитров воды.
Для заправки:
– 15 миллилитров яблочного уксуса;
– 1 чайная ложка сахара;
– половина чайной ложки соли.
Для начинки:
– 100 граммов слабосоленого лосося;
– 100 граммов сливочного крем-сыра;
– 1 лист норе;
– половина авокадо;
– 100 граммов огурца;
– кунжут.

Приготовление:

  • Рис для суши тщательно промываем водой. Важно это делать несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим на медленный огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.
  • Для заправки риса смешайте уксус, сахар и соль. Добавляем в охлажденный рис и перемешиваем.
  • Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.
  • Лосось, огурец и авокадо нарезаем кубиками.
  • Форму для льда застилаем пищевой пленкой и выкладываем слоями: лосось, сыр, огурец, авокадо, рис из норы.
  • Важно утрамбовывать все слои, чтобы они не разлетелись при извлечении из формы.

Приятного аппетита!⠀

Автор: Богданна Рибак