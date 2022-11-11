Ленивые роллы за 5 минут: их не нужно крутить

Пожалуй, нет тех, кто бы ни любил роллы. Но покупать их каждый раз – дорого, а дома готовить умеет не каждый. Мы подобрали рецепт ленивых роллов, которые не нужно крутить.

Предлагаем вам попробовать приготовить роллы в форме для льда. Секрет в том, что их не нужно скручивать, а роллы получаются слоями.

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Помните, чтобы роллы удались – обязательно тщательно втрамбуйте каждый слой начинки в форму. Это удобно, практично и легко. А подавать на стол их можно сразу или оставить на несколько часов в холодильнике.

Рецепт роллов Филадельфия в форме для льда

Время: 60 минут

60 минут Порции: 28 штук

– 100 граммов риса для суши;– 110 миллилитров воды.– 15 миллилитров яблочного уксуса;– 1 чайная ложка сахара;– половина чайной ложки соли.– 100 граммов слабосоленого лосося;– 100 граммов сливочного крем-сыра;– 1 лист норе;– половина авокадо;– 100 граммов огурца;– кунжут.

Приготовление:

Рис для суши тщательно промываем водой. Важно это делать несколько раз до прозрачной воды. Заливаем чистой водой и доводим до кипения. Ставим на медленный огонь и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.

Для заправки риса смешайте уксус, сахар и соль. Добавляем в охлажденный рис и перемешиваем.

Нарезаем в рис норе и снова перемешиваем.

Лосось, огурец и авокадо нарезаем кубиками.

Форму для льда застилаем пищевой пленкой и выкладываем слоями: лосось, сыр, огурец, авокадо, рис из норы.

Важно утрамбовывать все слои, чтобы они не разлетелись при извлечении из формы.

Приятного аппетита!⠀