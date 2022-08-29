Ленивые вареники – идеальное блюдо украинской кухни, ведь она мгновенно готовится и не требует особых навыков. Если под руками только творог, яйца и мука – это идеальный вариант.
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Ленивые вареники можно подавать не только с вишнями или черешнями. они отлично подходят в сочетании со сметаной, любым домашним вареньем или медом.
Рецепт ленивых вареников с черешнями (вишнями)
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Чтобы приготовить тесто на ленивые вареники, смешайте все ингредиенты в миске: кисломолочный сыр, яйцо, сахар, муку. Вымешивайте его до однородной массы.
- Переложите тесто на усыпанную мукой столешницу и сформуйте длинную колбаску. Нарежьте ее кусочками и еще раз обваляйте в муке.
- В кипящей подсоленной воде отварите ленивые вареники (1 – 2 минуты после закипания).
- Ягоды с сахаром растопите на сковороде или сотейнике. Выложите на тарелку, сверху ленивые вареники с маслом.
Приятного тебе аппетита!
По желанию блюдо дополнительно можно посыпать сахарной пудрой, добавить половинки свежей черешни или вишни.