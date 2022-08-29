Ліниві вареники – ідеальна страва української кухні, адже вона миттєво готується та не потребує особливих навичок. Якщо під руками тільки кисломолочний сир, яйця та борошно – це ідеальний варіант.
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Ліниві вареники можна подавати не тільки з вишнями чи черешнями. вони відмінно смакують у поєднанні зі сметаною, будь-яким домашнім варенням чи медом.
Рецепт лінивих вареників з черешнями (вишнями)
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Щоб приготувати тісто на ліниві вареники змішайте всі інгредієнти в мисці: кисломолочний сир, яйце, цукор, борошно. Вимішуйте його до однорідно маси.
- Перекладіть тісто на посипану борошном стільницю та сформуйте довгу ковбаску. Наріжте її шматочками та ще раз обваляйте у борошні.
- У киплячій підсоленій воді відваріть ліниві вареники (1 – 2 хвилини після закипання).
- Ягоди з цукром розтопіть на сковорідці або в сотейнику. Викладіть на тарілку, зверху ліниві вареники з маслом.
Смачного!
За бажанням страву додатково можна посипати цукровою пудрою, додати половинки свіжої черешні або вишні.