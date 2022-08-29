Ленивые вареники с ягодами от Эктора: пальчики оближешь

Канадский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво продолжает изучать украинскую кухню и поделился с читателями рецептом ленивых вареников с добавлением сезонных ягод.

Ленивые вареники – идеальное блюдо украинской кухни, ведь она мгновенно готовится и не требует особых навыков. Если под руками только творог, яйца и мука – это идеальный вариант.

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Ленивые вареники можно подавать не только с вишнями или черешнями. они отлично подходят в сочетании со сметаной, любым домашним вареньем или медом.

Рецепт ленивых вареников с черешнями (вишнями)

Время: 30 минут

30 минут Порции: 2

– 300 граммов кисломолочного сыра;– 1 сырое куриное яйцо;– 2 столовые ложки сахара;– 4 столовые ложки пшеничной муки;– 30 граммов сливочного масла;– соль;– 50 граммов свежей черешни;– 50 граммов сахара до ягод.

Приготовление:

Чтобы приготовить тесто на ленивые вареники, смешайте все ингредиенты в миске: кисломолочный сыр, яйцо, сахар, муку. Вымешивайте его до однородной массы.

Переложите тесто на усыпанную мукой столешницу и сформуйте длинную колбаску. Нарежьте ее кусочками и еще раз обваляйте в муке.

В кипящей подсоленной воде отварите ленивые вареники (1 – 2 минуты после закипания).

Ягоды с сахаром растопите на сковороде или сотейнике. Выложите на тарелку, сверху ленивые вареники с маслом.

Приятного тебе аппетита!

По желанию блюдо дополнительно можно посыпать сахарной пудрой, добавить половинки свежей черешни или вишни.