Как приготовить ленивые вареники по-новому: рецепт от Яны Балог

Ленивые вареники – сладкое и вкусное блюдо, вкус которого знаком всем с детства. Яна Балог предлагает приготовить вкусный и полезный завтрак по-новому.

Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом ленивых вареников, которые вы с легкостью приготовите на завтрак за 20 минут.

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Талантливая и креативная девушка рекомендует приготовить к блюду фруктовый соус, украсить листочками мяты и орехами.

Как приготовить ленивые вареники

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 173 ккал

Творог тщательно перетрите через сито, добавьте щепотку соли, яйцо, муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. Замесите тесто. Из теста сформируйте шарики. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите шарики, варите в течение 3 – 5 минут до готовности. Если вареники поднялись на поверхность воды – готовы.

– 300 граммов домашнего творога;– 30 граммов муки;– 1 яйцо;– 20 – 30 граммов сахара;– сливочное масло 82% (или кокосовые сливки);– орехи;– щепотка соли.– клубника;– банан;– смородина;– мята– растительное молоко.

Процесс отваривания вареников / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

Готовые шарики выложите в миску, добавьте кокосовые сливки или сливочное масло. Для приготовления соуса используйте сезонные ягоды и фрукты. Клубнику помойте, очистите банан, выложите в чашу блендера, добавьте мяту, смородину, молоко, измельчите до состояния пюре.

Процесс измельчения фруктов для соуса / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

В тарелку выложите фруктовый соус, добавьте готовые вареники, задекорируйте листочками мяты и орехами. Приятного аппетита!

Готовые ленивые вареники / Фото с инстаграма Яны Балог

Ленивые вареники с фруктовым соусом – рецепт от Яны Балог в видео: