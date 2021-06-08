Как приготовить ленивые вареники по-новому: рецепт от Яны Балог

Ленивые вареники – сладкое и вкусное блюдо, вкус которого знаком всем с детства. Яна Балог предлагает приготовить вкусный и полезный завтрак по-новому.
Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом ленивых вареников, которые вы с легкостью приготовите на завтрак за 20 минут.
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Талантливая и креативная девушка рекомендует приготовить к блюду фруктовый соус, украсить листочками мяты и орехами.
Как приготовить ленивые вареники
- Время: 20 минут
- Порции: 1 – 2
- Калорийность на 100 граммов: 173 ккал
– 300 граммов домашнего творога;
– 30 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 20 – 30 граммов сахара;
– сливочное масло 82% (или кокосовые сливки);
– орехи;
– щепотка соли. Ингредиенты для соуса:
– клубника;
– банан;
– смородина;
– мята
– растительное молоко.
- Творог тщательно перетрите через сито, добавьте щепотку соли, яйцо, муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. Замесите тесто.
- Из теста сформируйте шарики.
- Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите шарики, варите в течение 3 – 5 минут до готовности. Если вареники поднялись на поверхность воды – готовы.
Процесс отваривания вареников / скриншот видео с инстаграма Яны Балог
- Готовые шарики выложите в миску, добавьте кокосовые сливки или сливочное масло.
- Для приготовления соуса используйте сезонные ягоды и фрукты.
- Клубнику помойте, очистите банан, выложите в чашу блендера, добавьте мяту, смородину, молоко, измельчите до состояния пюре.
Процесс измельчения фруктов для соуса / скриншот видео с инстаграма Яны Балог
- В тарелку выложите фруктовый соус, добавьте готовые вареники, задекорируйте листочками мяты и орехами. Приятного аппетита!
Готовые ленивые вареники / Фото с инстаграма Яны Балог
Ленивые вареники с фруктовым соусом – рецепт от Яны Балог в видео: