Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом ленивых вареников, которые вы с легкостью приготовите на завтрак за 20 минут.

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Талантливая и креативная девушка рекомендует приготовить к блюду фруктовый соус, украсить листочками мяты и орехами.

Как приготовить ленивые вареники

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1 – 2

1 – 2 Калорийность на 100 граммов: 173 ккал

Ингредиенты:

– 300 граммов домашнего творога;

– 30 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 20 – 30 граммов сахара;

– сливочное масло 82% (или кокосовые сливки);

– орехи;

– щепотка соли.

Ингредиенты для соуса:

– клубника;

– банан;

– смородина;

– мята

– растительное молоко.

Творог тщательно перетрите через сито, добавьте щепотку соли, яйцо, муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. Замесите тесто. Из теста сформируйте шарики. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите шарики, варите в течение 3 – 5 минут до готовности. Если вареники поднялись на поверхность воды – готовы.

Процесс отваривания вареников / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

Готовые шарики выложите в миску, добавьте кокосовые сливки или сливочное масло. Для приготовления соуса используйте сезонные ягоды и фрукты. Клубнику помойте, очистите банан, выложите в чашу блендера, добавьте мяту, смородину, молоко, измельчите до состояния пюре.

Процесс измельчения фруктов для соуса / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

В тарелку выложите фруктовый соус, добавьте готовые вареники, задекорируйте листочками мяты и орехами. Приятного аппетита!

Готовые ленивые вареники / Фото с инстаграма Яны Балог

Ленивые вареники с фруктовым соусом – рецепт от Яны Балог в видео: