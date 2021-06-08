Победительница 10 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Яна Балог поделилась с поклонниками в инстаграм рецептом ленивых вареников, которые вы с легкостью приготовите на завтрак за 20 минут.

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Талантливая и креативная девушка рекомендует приготовить к блюду фруктовый соус, украсить листочками мяты и орехами.

Как приготовить ленивые вареники

  • Время: 20 минут
  • Порции: 1 – 2
  • Калорийность на 100 граммов: 173 ккал
  1. Творог тщательно перетрите через сито, добавьте щепотку соли, яйцо, муку, сахар, перемешайте до однородной консистенции. Замесите тесто.
  2. Из теста сформируйте шарики.
  3. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, доведите до кипения. Выложите шарики, варите в течение 3 – 5 минут до готовности. Если вареники поднялись на поверхность воды – готовы.

Процесс отваривания вареников / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

  1. Готовые шарики выложите в миску, добавьте кокосовые сливки или сливочное масло.
  2. Для приготовления соуса используйте сезонные ягоды и фрукты.
  3. Клубнику помойте, очистите банан, выложите в чашу блендера, добавьте мяту, смородину, молоко, измельчите до состояния пюре.

Процесс измельчения фруктов для соуса / скриншот видео с инстаграма Яны Балог

  1. В тарелку выложите фруктовый соус, добавьте готовые вареники, задекорируйте листочками мяты и орехами. Приятного аппетита!

Готовые ленивые вареники / Фото с инстаграма Яны Балог

Ленивые вареники с фруктовым соусом – рецепт от Яны Балог в видео:

 