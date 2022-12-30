Воздушные лепешки, нежный заварной крем, мандариновый джем – идеальный десерт на новогодний стол. А название ему ленивый торт Наполеон. Мы научим вас готовить его так, что будут в восторге все гости и родные.
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Наполеон – многослойный торт из перемащенных лепешек и нежного крема. На его приготовление обычно уходит много сил и определенные умения. Чтобы немного упростить сложную выпечку, мы выбрали рецепт ленивого торта Наполеон в стакане и с ярким мандариновым джемом.
Рецепт ленивого торта Наполеон в стакане.
- Время: 2 часа
- Порции: 2 – 3
Приготовление:
- Для крема сочетаем яйцо, 50 г сахара, соль, муку и перемешиваем.
- В сотейнике сочетаем молоко, 50 г сахара, ванильный сахар, перемешиваем и доводим до кипения. Постоянно помешивая, вливаем горячее молоко в яичную смесь.
- Переливаем снова в сотейник и варим до загущения.
- Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.
- Для джема очищенные мандарины пробиваем блендером и вынимаем пленки. Добавляем сахар, лимонный сок, крахмал, перемешиваем и варим до загущения. Полностью охлаждаем. ⠀ ⠀
- Для лепешек размораживаем и раскатываем слоеное тесто. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Даем остыть измельчаем в блендере. ⠀
- Собираем тортик по принципу: лепешку, крем, мандариновый джем.
- Ставим проникать в холодильник на 1 час.
Приятного тебе аппетита!