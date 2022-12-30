Повітряні коржі, ніжний заварний крем, мандариновий джем – ідеальний десерт на новорічний стіл. А назва йому лінивий торт Наполеон. Ми навчимо вас готувати його так, що будуть в захваті всі гості та рідні.
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Наполеон – багатошаровий торт з перемащених коржів та ніжного крему. На його приготування зазвичай йде багато сил та потрібні певні вміння. Щоб трішки спростити складну випічку, ми дібрали рецепт лінивого торта Наполеон у склянці та з яскравим мандариновим джемом.
Рецепт лінивого торта Наполеон у склянці
- Час: 2 години
- Порції: 2 – 3
Приготування:
- Для крему поєднуємо яйце, 50 грамів цукру, сіль, борошно та перемішуємо.
- У сотейнику поєднуємо молоко, 50 грамів цукру, ванільний цукор, перемішуємо та доводимо до кипіння. Постійно помішуючи, вливаємо гаряче молоко у яєчну суміш.
- Переливаємо знову у сотейник і варимо до загущення.
- Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло та перемішуємо.
- Накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути.
- Для джему очищені мандарини пробиваємо блендером і виймаємо плівки. Додаємо цукор, лимонний сік, крохмаль, перемішуємо і варимо до загущення. Повністю охолоджуємо. ⠀ ⠀
- Для коржів розморожуємо та розкочуємо листкове тісто. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Даємо охолонути подрібнюємо в блендері. ⠀
- Збираємо тортик за принципом: корж, крем, мандариновий джем.
- Ставимо просочуватися у холодильник на 1 годину.
Смачного!