Повітряні коржі, ніжний заварний крем, мандариновий джем – ідеальний десерт на новорічний стіл. А назва йому лінивий торт Наполеон. Ми навчимо вас готувати його так, що будуть в захваті всі гості та рідні.

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Наполеон – багатошаровий торт з перемащених коржів та ніжного крему. На його приготування зазвичай йде багато сил та потрібні певні вміння. Щоб трішки спростити складну випічку, ми дібрали рецепт лінивого торта Наполеон у склянці та з яскравим мандариновим джемом.

Рецепт лінивого торта Наполеон у склянці

Час: 2 години

2 години Порції: 2 – 3

Інгредієнти для коржів:

– 300 грамів листкового тіста.

Інгредієнти для крему:

– 1 яйце

– 100 грамів цукру

– 10 грамів ванільного цукру

– дрібка солі

– 25 грамів борошна

– 250 мілілітрів молока

– 25 грамів вершкового масла

Інгредієнти для мандаринового джему:

– 150 грамів очищених мандаринів

– 15 грамів цукру

– 1 чайна ложка лимонного соку

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю

– помаранчевий барвник.⠀ ⠀

Приготування:

Для крему поєднуємо яйце, 50 грамів цукру, сіль, борошно та перемішуємо.

У сотейнику поєднуємо молоко, 50 грамів цукру, ванільний цукор, перемішуємо та доводимо до кипіння. Постійно помішуючи, вливаємо гаряче молоко у яєчну суміш.

Переливаємо знову у сотейник і варимо до загущення.

Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло та перемішуємо.

Накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути.

Для джему очищені мандарини пробиваємо блендером і виймаємо плівки. Додаємо цукор, лимонний сік, крохмаль, перемішуємо і варимо до загущення. Повністю охолоджуємо. ⠀ ⠀

Для коржів розморожуємо та розкочуємо листкове тісто. Випікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин. Даємо охолонути подрібнюємо в блендері. ⠀

Збираємо тортик за принципом: корж, крем, мандариновий джем.

Ставимо просочуватися у холодильник на 1 годину.

Смачного!