Ленивый торт Наполеон с мандаринами

Когда времени и сил на приготовление вкусного сладкого мало – приготовьте ленивый Наполеон.

Воздушные лепешки, нежный заварной крем, мандариновый джем – идеальный десерт на новогодний стол. А название ему ленивый торт Наполеон. Мы научим вас готовить его так, что будут в восторге все гости и родные.

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Наполеон – многослойный торт из перемащенных лепешек и нежного крема. На его приготовление обычно уходит много сил и определенные умения. Чтобы немного упростить сложную выпечку, мы выбрали рецепт ленивого торта Наполеон в стакане и с ярким мандариновым джемом.

Рецепт ленивого торта Наполеон в стакане.

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 – 3

– 300 граммов слоеного теста.– 1 яйцо– 100 граммов сахара– 10 граммов ванильного сахара– щепотка соли– 25 граммов муки– 250 миллилитров молока– 25 граммов сливочного масла– 150 граммов очищенных мандаринов– 15 граммов сахара– 1 чайная ложка лимонного сока– 15 граммов кукурузного крахмала– оранжевый краситель.⠀ ⠀

Приготовление:

Для крема сочетаем яйцо, 50 г сахара, соль, муку и перемешиваем.

В сотейнике сочетаем молоко, 50 г сахара, ванильный сахар, перемешиваем и доводим до кипения. Постоянно помешивая, вливаем горячее молоко в яичную смесь.

Переливаем снова в сотейник и варим до загущения.

Выключаем огонь, добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Накрываем пищевой пленкой в контакт и даем полностью остыть.

Для джема очищенные мандарины пробиваем блендером и вынимаем пленки. Добавляем сахар, лимонный сок, крахмал, перемешиваем и варим до загущения. Полностью охлаждаем. ⠀ ⠀

Для лепешек размораживаем и раскатываем слоеное тесто. Выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут. Даем остыть измельчаем в блендере. ⠀

Собираем тортик по принципу: лепешку, крем, мандариновый джем.

Ставим проникать в холодильник на 1 час.

Приятного тебе аппетита!