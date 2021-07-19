Лимонад из лаванды: как приготовить нетривиальный освежающий напиток
Источник:Food
Сейчас каждый из нас страдает от жары, которая делает мысли о прохладительном напиток навязчивой идеей. Холодный чай и привычные напитки – не единственный выход из "жаркой" ситуации.
Лимонад из лаванды – прекрасный напиток, который порадует не только удивительным вкусом, но и эстетическим видом. Тем более, что приготовить его совсем не сложно.
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Сначала нам нужно приготовить сироп, который станет основой прохладительного напитка.
Ингредиенты:
- 3 ложки сушеной кулинарной лаванды
- 1 стакан сахара
- 1 стакан воды
- цедра одного лимона
Лаванду, сахар и воду соединить в небольшой посуде. Довести до кипения и держать, пока сахар не растворится. Снять с огня и добавить цедру лимона, перемешать и дать сиропу настояться в течение часа. После этого процедить сироп через сито с марлей и поставить в холодильник.
Процесс приготовления очень прост / Фото Food
Теперь переходим ко второму этапу – собственно лимонаду.
Ингредиенты:
- 1 стакан лавандового сиропа
- 1 стакан свежевыжатого лимонного сока (примерно 4 лимона)
- 2 чашки охлажденного орехового или иного чая
- лед
- веточки лаванды (для украшения)
Соединить в одной большой посуде сироп, лимонный сок и охлажденный чай. Поставить в холодильник, перед употреблением добавить лед и украсить напиток лавандой.