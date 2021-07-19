Лимонад из лаванды – прекрасный напиток, который порадует не только удивительным вкусом, но и эстетическим видом. Тем более, что приготовить его совсем не сложно.

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Сначала нам нужно приготовить сироп, который станет основой прохладительного напитка.

Ингредиенты:

  • 3 ложки сушеной кулинарной лаванды
  • 1 стакан сахара
  • 1 стакан воды
  • цедра одного лимона

Лаванду, сахар и воду соединить в небольшой посуде. Довести до кипения и держать, пока сахар не растворится. Снять с огня и добавить цедру лимона, перемешать и дать сиропу настояться в течение часа. После этого процедить сироп через сито с марлей и поставить в холодильник.

Процесс приготовления очень прост / Фото Food

Теперь переходим ко второму этапу – собственно лимонаду.

Ингредиенты:

  • 1 стакан лавандового сиропа
  • 1 стакан свежевыжатого лимонного сока (примерно 4 лимона)
  • 2 чашки охлажденного орехового или иного чая
  • лед
  • веточки лаванды (для украшения)

Соединить в одной большой посуде сироп, лимонный сок и охлажденный чай. Поставить в холодильник, перед употреблением добавить лед и украсить напиток лавандой.