Лимонад из лаванды – прекрасный напиток, который порадует не только удивительным вкусом, но и эстетическим видом. Тем более, что приготовить его совсем не сложно.

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Сначала нам нужно приготовить сироп, который станет основой прохладительного напитка.

Ингредиенты:

3 ложки сушеной кулинарной лаванды

1 стакан сахара

1 стакан воды

цедра одного лимона

Лаванду, сахар и воду соединить в небольшой посуде. Довести до кипения и держать, пока сахар не растворится. Снять с огня и добавить цедру лимона, перемешать и дать сиропу настояться в течение часа. После этого процедить сироп через сито с марлей и поставить в холодильник.

Процесс приготовления очень прост / Фото Food

Теперь переходим ко второму этапу – собственно лимонаду.

Ингредиенты:

1 стакан лавандового сиропа

1 стакан свежевыжатого лимонного сока ( примерно 4 лимона )

2 чашки охлажденного орехового или иного чая

лед

веточки лаванды ( для украшения)

Соединить в одной большой посуде сироп, лимонный сок и охлажденный чай. Поставить в холодильник, перед употреблением добавить лед и украсить напиток лавандой.