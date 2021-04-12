Кулинарный эксперт Таня Литвинова рассказывает как приготовить лимонный крем, который можно использовать для куличей и любой выпечки. Обязательно попробуйте.

Лимонный курд – заварной крем готовится с желтками, с добавлением крахмала, лимонного сока и цедры. Нежный, ароматный, в меру сладкий понравится всем. Его можно добавлять в различные блюда и выпечку: блины, песочное печенье, булочки, куличи.

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Рецепт лимонного крема

Ингредиенты:

– 4 яйца (желтки);

– 200 граммов сахара;

– 360 миллилитров воды;

– 50 граммов кукурузного крахмала;

– 25 граммов сливочного масла 82%;

– 360 миллилитров лимонного сока;

– 1 лимон (цедра);

– соль.

В кастрюле соедините крахмал с сахаром, добавьте горячую воду, поставьте на средний огонь, доведите до кипения, помешивая венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Снимите с огня. В отдельной миске отделить желтки от белков, добавьте в желтки несколько ложек крахмала с сахаром, перемешайте, вылейте в кастрюлю. Далее – добавьте лимонный сок, сливочное масло комнатной температуры. Поставьте крем на средний огонь, постоянно помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня. Натрите цедру на терке, добавьте в крем, перемешайте. Оставьте для охлаждения. Выложите в тарелку. Приятного аппетита!

Рецепт лимонного крема от Татьяны Литвиновой в видео: