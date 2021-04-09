Как приготовить александрийское тесто для кулича: рецепт
Пора начинать готовиться к Пасхе! Если у вас еще нет "вашего" рецепта праздничной пасочки, мы подготовили для вас отличный вариант выпечки.
Источник:24 канал
Если любите сладкую пасху – этот рецепт для вас. Александрийское тесто всегда заготавливается с вечера, а утром можно переходить к выпечке.
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Вместо изюма в пасочку можно добавить орешки, курагу или чернослив, все зависит от вашего вкуса.
С этого рецепта у вас получится много вкусных пасочек, если вам нужно меньше – разделите ингредиенты на половину.
Александрийская пасха: пошаговый рецепт
- Яйца тщательно смешайте с сахаром, слегка взбейте их венчиком, но не сильно.
- Заранее достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно размякло. Растворите сливочное масло в теплом молоке с дрожжами.
- Смешайте яичную массу с молочной и оставьте в теплом месте на 8 – 12 часов.
- Спустя отведенные часы добавляем в тесто соль, распаренный изюм, ванильный сахар, коньяк и около 2,5 килограммов просеянной муки. Замесите тесто, смачивая руки в растительном масле. У вас должно получиться мягкое, эластичное и вязкое тесто, но не взбитое.
- Оставьте тесто на 60 – 90 минут отдохнуть и подрасти вдвое.
- Разложите готовое тесто в заранее подготовленные формы для выпекания. Заполните формы на 1/3 и оставляем еще раз немного подняться. Смажьте их желтками.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пасочки в течение 30 – 40 минут. Приятного аппетита!
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