Пора начинать готовиться к Пасхе! Если у вас еще нет "вашего" рецепта праздничной пасочки, мы подготовили для вас отличный вариант выпечки.

Если любите сладкую пасху – этот рецепт для вас. Александрийское тесто всегда заготавливается с вечера, а утром можно переходить к выпечке.

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Вместо изюма в пасочку можно добавить орешки, курагу или чернослив, все зависит от вашего вкуса.

С этого рецепта у вас получится много вкусных пасочек, если вам нужно меньше – разделите ингредиенты на половину.

Александрийская пасха: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

– 1 л молока

– 1 кг сахара;

– 150 г дрожжей;

– 500 г сливочного масла;

– 10 яиц;

– 3 яичных желтка;

– 2,5 кг муки;

– 2 ст. л коньяка;

– 2 – 3 пакетика ванильного сахара;

– 1 ч. л соли;

– 200 г изюма.