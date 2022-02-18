Рецепт желейного торта "Битое стекло"

  • Время: 12 часов
  • Порции: 6 – 8

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Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Для приготовления ягодного желе, соедините воду с желатином и перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы желатин набух.

  2. Отправьте в сотейник ягодное пюре и сахар, доведите до кипения. Прокипятите смесь 1 – 2 минуты и снимите с плиты.

  3. Добавьте в пюре желатин, воду и перемешайте.

  4. Залейте ягодную массу в форму и отправьте ее в холодильник на 5 – 6 часов, чтобы желатин стабилизировался.

  5. Для приготовления экзотического желе из манго и маракуйи, смешайте желатин с водой и оставьте на 10 – 15 минут до набухания.

  6. Пока желатин набухает, отправьте в сотейник пюре манго, сок маракуйи и сахар. Доведите массу до кипения, прокипятите 1 – 2 минуты и снимите с плиты.

  7. Добавьте к пюре желатиновую массу и кипяченую воду, перемешайте. Залейте массу в форму. Отправьте заготовку в холодильник на 5 – 6 часов, чтобы желатин стабилизировался.


Скриншот с видео

  1. Для приготовления йогуртового желе соедините воду с желатином и перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы желатин набух.
  1. В отдельной миске соедините греческий йогурт, сахарную пудру и сливки. Перемешайте до однородной консистенции.
  1. Залейте в миску горячую воду и окуните в нее форму с ягодным желе, достаньте и переверните форму на доску, желе отлично отойдет от формы.
  1. Нарежьте желе произвольными кусочками. То же самое проделайте с экзотическим желе.


Скриншот с видео

  1. Подготовьте форму, в которой будете собирать торт. Уложите на дно формы ягодное и экзотическое желе.
  1. Отправьте разбухший желатин в микроволновую печь на 10 – 15 секунд, чтобы он стал жидким. Вылейте желатиновую массу в йогурт и перемешайте.
  1. Залейте ягодное и экзотическое желе йогуртовой массой. Отправьте форму с желе в холодильник на 5 – 6 часов для стабилизации.


Скриншот с видео

  1. Достаньте форму с тортом из холодильника. Налейте в миску горячую воду и погрузите в нее форму, затем переверните ее на тарелку и аккуратно снимите.
  1. Желейный торт готов. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления желейного торта без галаретки: