Рецепт желейного торта "Бите скло"

  • Час: 12 годин
  • Порції: 6 – 8

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Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Для приготування ягідного желе, з'єднайте воду з желатином та перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб желатин набух.
  1. Відправте в сотейник ягідне пюре і цукор, доведіть до кипіння. Прокип'ятіть суміш 1 – 2 хвилини і зніміть із плити.
  1. Додайте до пюре желатин, воду і перемішайте.
  1. Залийте ягідну масу у форму та відправте її в холодильник на 5 – 6 годин, щоб желатин стабілізувався.
  1. Для приготування екзотичного желе з манго та маракуї, змішайте желатин з водою та залишіть на 10 – 15 хвилин до набухання.
  1. Поки желатин набухає, відправте в сотейник пюре манго, сік маракуї та цукор. Доведіть масу до кипіння, прокип'ятіть 1 – 2 хвилини та зніміть з плити.
  1. Додайте до пюре желатинову масу та кип'ячену воду, перемішайте. Залийте масу у форму. Відправте заготовку в холодильник на 5 – 6 годин, щоб желатин стабілізувався.


Скріншот з відео

  1. Для приготування йогуртового желе з'єднайте воду з желатином та перемішайте. Залиште на 10 – 15 хвилин, щоб желатин набух.
  1. В окремій мисці з'єднайте грецький йогурт, цукрову пудру та вершки. Перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Залийте в миску гарячу воду і занурте у неї форму з ягідним желе, дістаньте і переверніть форму на дошку, желе відмінно відійде від форми.
  1. Наріжте желе довільними шматочками. Теж саме проробіть з екзотичним желе.


Скріншот з відео

  1. Підготуйте форму, в якій збиратимете торт. Укладіть на дно форми ягідне та екзотичне желе.
  1. Відправте набухлий желатин у мікрохвильову піч на 10 – 15 секунд, щоб він став рідким. Вилийте желатинову масу в йогуртову та перемішайте.
  1. Залийте ягідне та екзотичне желе йогуртовою масою. Відправте форму з желе в холодильник на 5 – 6 годин для стабілізації.


Скріншот з відео

  1. Дістаньте форму із тортом з холодильника. Налийте в миску гарячу воду і занурте у неї форму, потім переверніть її на тарілку і акуратно зніміть.
  1. Желейний торт готовий. Смачного!

Відеорецепт приготування желейного торта без галяретки: