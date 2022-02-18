Любимец детей: желейный торт без выпекания и галаретки
Источник:ютуб Лизы Глинской
Вкусный, умеренный и без использования галаретки. Вот краткая характеристика желейного торта "Битое стекло", рецептом которого поделилась Лиза Глинская.
Рецепт желейного торта "Битое стекло"
- Время: 12 часов
- Порции: 6 – 8
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Фото Лизы Глинской
– 200 граммов ягодного пюре (смородина + малина);
– 100 миллилитров воды;
– 50 граммов;
– 12 граммов желатина и 60 миллилитров воды.
Для экзотического желе:
– 200 граммов пюре манго;
– 50 миллилитров сока маракуйи;
– 50 миллилитров воды;
– 50 граммов сахара;
– 12 граммов желатина и 100 миллилитров воды.
Для йогуртового желе:
– 500 граммов греческого йогурта;
– 300 миллилитров сливок;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 20 граммов желатина и 100 миллилитров воды.
Приготовление:
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Для приготовления ягодного желе, соедините воду с желатином и перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы желатин набух.
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Отправьте в сотейник ягодное пюре и сахар, доведите до кипения. Прокипятите смесь 1 – 2 минуты и снимите с плиты.
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Добавьте в пюре желатин, воду и перемешайте.
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Залейте ягодную массу в форму и отправьте ее в холодильник на 5 – 6 часов, чтобы желатин стабилизировался.
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Для приготовления экзотического желе из манго и маракуйи, смешайте желатин с водой и оставьте на 10 – 15 минут до набухания.
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Пока желатин набухает, отправьте в сотейник пюре манго, сок маракуйи и сахар. Доведите массу до кипения, прокипятите 1 – 2 минуты и снимите с плиты.
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Добавьте к пюре желатиновую массу и кипяченую воду, перемешайте. Залейте массу в форму. Отправьте заготовку в холодильник на 5 – 6 часов, чтобы желатин стабилизировался.
Скриншот с видео
- Для приготовления йогуртового желе соедините воду с желатином и перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы желатин набух.
- В отдельной миске соедините греческий йогурт, сахарную пудру и сливки. Перемешайте до однородной консистенции.
- Залейте в миску горячую воду и окуните в нее форму с ягодным желе, достаньте и переверните форму на доску, желе отлично отойдет от формы.
- Нарежьте желе произвольными кусочками. То же самое проделайте с экзотическим желе.
Скриншот с видео
- Подготовьте форму, в которой будете собирать торт. Уложите на дно формы ягодное и экзотическое желе.
- Отправьте разбухший желатин в микроволновую печь на 10 – 15 секунд, чтобы он стал жидким. Вылейте желатиновую массу в йогурт и перемешайте.
- Залейте ягодное и экзотическое желе йогуртовой массой. Отправьте форму с желе в холодильник на 5 – 6 часов для стабилизации.
Скриншот с видео
- Достаньте форму с тортом из холодильника. Налейте в миску горячую воду и погрузите в нее форму, затем переверните ее на тарелку и аккуратно снимите.
- Желейный торт готов. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления желейного торта без галаретки: