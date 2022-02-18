Любимец детей: желейный торт без выпекания и галаретки

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Фото Лизы Глинской

– 200 граммов ягодного пюре (смородина + малина);– 100 миллилитров воды;– 50 граммов;– 12 граммов желатина и 60 миллилитров воды.– 200 граммов пюре манго;– 50 миллилитров сока маракуйи;– 50 миллилитров воды;– 50 граммов сахара;– 12 граммов желатина и 100 миллилитров воды.– 500 граммов греческого йогурта;– 300 миллилитров сливок;– 50 граммов сахарной пудры;– 20 граммов желатина и 100 миллилитров воды.

Приготовление:

Для приготовления ягодного желе, соедините воду с желатином и перемешайте. Оставьте на 10 – 15 минут, чтобы желатин набух.

Отправьте в сотейник ягодное пюре и сахар, доведите до кипения. Прокипятите смесь 1 – 2 минуты и снимите с плиты.

Добавьте в пюре желатин, воду и перемешайте.

Залейте ягодную массу в форму и отправьте ее в холодильник на 5 – 6 часов, чтобы желатин стабилизировался.

Для приготовления экзотического желе из манго и маракуйи, смешайте желатин с водой и оставьте на 10 – 15 минут до набухания.

Пока желатин набухает, отправьте в сотейник пюре манго, сок маракуйи и сахар. Доведите массу до кипения, прокипятите 1 – 2 минуты и снимите с плиты.